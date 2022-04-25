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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس المريخ السوداني: تصريحات نائبي حول الاتفاق المشبوه مع الأهلي:"انتقامية"

الاهلي والمريخ
الاهلي والمريخ

أكد حازم مصطفى رئيس نادي المريخ السوداني، أن تصريحات نائب رئيس النادي وادعاءاته بوجود اتفاق مع الأهلي على تفويت مباراة بين الفريقين في مجموعات دوري أبطال إفريقيا، ليس له أساس من الصحة، مؤكدًا أنه كلام لا يصدقه عقل أو منطق.

وكان قد تأهل النادي الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الرجاء المغربي في مجموع مباراتي ربع النهائي.

وقال رئيس المريخ في مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC ، هذه التصريحات ما هي إلا مجرد تصرف فردي لا يمثل مجلس إدارة المريخ السوداني أو حتى الجماهير، وكلام غير مقبول".

وأوضح رئيس المريخ، أعتقد أنها تصريحات إنتقامية بعد إصرارنا على خوض المباراة الثانية في القاهرة، والدليل أن نتائح مباريات المجموعة دليل على كذب السيد أحمد، قدمنا مباريات قوية جدًا أمام الأهلي في المجموعات.

وأتم رئيس المريخ،  الأهلي فريق كبير وعظيم ولو عاد بي الزمن لخضت مباراتي أمام ألأهلي على ستاد السلام أيضًا.

حازم مصطفي ئيس نادي المريخ السوداني الأهلى دوري ابطال افريقيا الرجاء المغربي

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