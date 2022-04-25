أخبار السيارات| نظرة شاملة على سيارة GMC يوكون دينالي.. الصانع البافاري يخطف الأنظار بنسخته الجديدة من الفئة السابعة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تعتبر علامة GMC التجارية المملوكة لعملاق صناعة السيارات الامريكية جنرال موتورز واحدة من أشهر صانعات السيارات في العالم حيث تقدم تشكيلة سيارات مميزة ذات اعتمادية عالية وأداء قوي، وتعد سيارة GMC يوكن دينالي أو المعروفة اختصاراً بإسم جمس دينالي هي قمة الفخامة في تشكيلة الاس يو في الكبيرة من صانعة السيارات الأمريكية العريقة.

تتميز سيارات رينج روفر عالمياً بمواصفاتها الفنية العالية وفخامتها الكبيرة وتعد سيارة رينج روفر الجديدة الأنيقة تعريفاً للفخامة العصرية، وتأتي مع عدد من التحسينات وأكبر مجموعة خيارات حتى الآن للعملاء الراغبين بتخصيص حسب زوقهم الشخصي.

تواصل شركة بي ام دبليو من تعزيز تواجدها بعد أن كشفت النقلاب عن نسختها الجديدة من الفئة السابعة، والتي تعد واحدة من ابرز الفئات المقدمة من قبل الصانع البافاري وسط عائلة السيدان الشهيرة

الميكانيكي بيقولك .. هناك الكثير من الخطوات التي يجب أن يتبعها قائد المركبة للحصول على افضل مستويات القيادة، وتتعلق هذه التقنيات بأساليب الصيانة الدورية، والتي تتيح الافضلية في السير إلى جانب توفير الكثير من الوقت والجهد لتجنب هذه الاعطال.

تعرض برنامج فولكس فاجن جولف Mk8 في أوروبا لمشاكل برمجية، مما دفع الشركة إلى القيام بعملية استدعاء شملت عشرات الآلاف من السيارات في عام 2020 من خلال مقرها فولفسبرج، وكانت وظيفة مكالمة الطوارئ والكاميرا العكسية السبب الرئيسي في ذلك، ولكن كان على فولكس فاجن معالجة مشكلة أكبر، وهي مشكلة اشتكى منها المالكون من خلل في نظام المعلومات والترفيه وبطء شديد في الاستجابة لمدخلات المستخدم.