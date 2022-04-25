عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

الصحف الإماراتية.. قمة مصرية إماراتية أردنية في القاهرة.. غرق زورق قرب سواحل طرابلس اللبنانية.. وزيرا خارجية ودفاع أمريكا في كييف

الصحف الإماراتية
الصحف الإماراتية

الصحف الإماراتية: 
*قمة ثلاثية في القاهرة لبحث قضايا المنطقة 
*صفقة عمانية للافراج عن معتقلين في سجون مليشيا الحوثي 
*وزيرا خارجية ودفاع الولايات المتحدة في كييف

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، بصفته حاكماً لإمارة دبي، حزمة إسكانية جديدة للمواطنين بدبي بتكلفة إجمالية قدرها 6.3 مليارات درهم، وتضم مساكن وأراضي لـ 4610 مواطنين، وذلك بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك وضمن برنامج إسكان المواطنين في دبي الهادف إلى مواصلة الجهود المكثفة لتنفيذ الاستراتيجية التنموية والحضرية لإمارة دبي لتكون المدينة الأفضل للعمل والحياة في العالم.

ومن مصر، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال الرئيس السيسي، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "أتقدم بالتهنئة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على فوزه بالانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية جديدة، متمنياً له استكمال مسيرته وقيادة بلاده إلى مزيد من التقدم والازدهار".

وأكد أن "العلاقات المصرية الفرنسية كانت ومازالت علاقات تاريخية وثيقة ومتنامية ونتطلع إلى مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وخليجيا، أعلنت وزارة الخارجية العمانية، أمس، أن السلطنة ساعدت في الإفراج عن 14 من الرعايا الأجانب الذين كانوا محتجزين لدى الحوثيين في صنعاء ونقلهم إلى مسقط.

وأضافت الوزارة في بيان أن «السلطنة نسقت مع الجهات المعنية في صنعاء للإفراج عن الرعايا البريطانيين والإندونيسيين والهنود والفلبينيين في اليمن، وبعد التواصل مع المملكة العربية السعودية لتسهيل إصدار التصاريح اللازمة». كما أضافت الوزارة أنه تم نقل المفرج عنهم من صنعاء إلى مسقط على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني، تمهيداً لعودتهم إلى بلدانهم. وأشارت الخارجية العمانية إلى أن المفرج عنهم هم بريطاني وزوجته وطفله وسبعة هنود وفلبيني وإندونيسي وإثيوبي وشخص من ميانمار.

وفي لبنان، أعلن الجيش اللبناني، أمس، عن ست وفيات و45 ناجياً، جراء غرق زورق ركاب قبالة سواحل طرابلس في شمالي البلاد.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن قائد القوات البحرية في الجيش، هيثم ضناوي قوله: «بلغ عدد الناجين 45 شخصاً ولدينا خمس جثث إضافة إلى الطفلة التي توفيت السبت، ومن الممكن أن يكون هناك مفقودون نحاول معرفتهم، المركب الذي غرق مركب صغير صنع في عام 1974، وطوله 10 أمتار وعرضه ثلاثة أمتار والحمولة المسموح بها 10 أشخاص فقط».

وأوضح ضناوي، أنه لم يكن هناك سترات إنقاذ ولا أطواق نجاة، مشدداً أنّ الجيش حاول منع المركب من الانطلاق ولكنه كان أسرع منه. وقال ضناوي: «حمولة المركب لم تكن تسمح له بأن يبتعد عن الشاطئ ولم يقتنعوا من عناصرنا الذين يعانون معاناتهم نفسها»، مبيناً أنّ قائد المركب اتخذ القرار بتنفيذ مناورات للهرب من الخافرة بشكل أدى إلى ارتطامه.

ومن السودان، قتل ما لا يقل عن 160 شخصا أمس الأحد في أعمال عنف في اقليم دارفور المضطرب غرب السودان والذي يشهد نزاعا منذ عقود، وفق ما افاد آدم ريغال المتحدث باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور.

ودوليا، أطلقت عناصر في الشرطة النار على سيارة حاولت صدمهم في وسط باريس، ما أسفر عن مقتل اثنين كانا بداخلها وإصابة ثالث، في مساء يوم الانتخابات الرئاسية، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر في الشرطة.

واستناداً إلى العناصر الأولى التي تم جمعها، كانت المركبة تسير في الاتجاه الخاطئ عندما أراد الشرطيون السيطرة عليها، وفق ما قال المصدر نفسه، مشيرا إلى أن السيارة اتجهت بعد ذلك نحو العناصر الذين استخدموا سلاحهم.

ومن أوكرانيا، استقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس "الأحد" في العاصمة الأوكرانية كييف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن كوفد من واشنطن يزور أوكرانيا.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أعلنت مصادر لبنانية، مساء أمس، توقف إنتاج الكهرباء بشكل تام في البلاد، بعد تعطل آخر منشأتين للطاقة عن العمل نتيجة نفاد الوقود، وسط توقعات بأن يعود معمل دير عمار إلى العمل اليوم الاثنين، والثلاثاء يعود معمل الزهراني. ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن أحمد عباس، مدير معمل الزهراني التابع لوزارة الطاقة قوله إن أزمة تأمين الوقود مستمرة، والموضوع يتعلق بالدولار النقدي. وأوضح عباس أن «إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان الحالي هو صفر ساعة».

ودوليا، أعلنت أوكرانيا عن إجرائها اتصالات بدول حليفة من أجل تزويدها بأسلحة ثقيلة لمواجهة القوات الروسي.

ومن صحيفة الاتحاد، بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أمس في القاهرة، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل تنميتها وتعزيزها لما فيه مصلحة بلدانهم وشعوبها الشقيقة.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية الولايات المتحدة الصحف الإماراتية الشيخ محمد بن راشد مصر واشنطن لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز لأعلى سعر في تاريخه.. وعيار 21 يصل لمستوى غير متوقع

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

هل ليلة القدر كانت أمس 2022 أم لدينا 3 ليالي؟.. اعرف كم علامة ظهرت

الأرصاد تعلن استمرار الأجواء الحارة على البلاد وأمطار على هذه المناطق

ميدو يكشف عن مدرب بيراميدز القادم خلفاً لإيهاب جلال

عمرو أديب: شكلها سيء إن تبقى في لجان تفتيش بتدخل تفض الصلاة.. فيديو

لم يحضر أحد.. لماذا غاب الفنانون عن جنازة والدة سمية الخشاب ؟

سعر الذهب اليوم 24-4-2022

موضوعات متعلقة

أكسيوس يكشف تفاصيل اجتماع الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن إيران

قوة الأمم المتحدة في لبنان تعلق على القصف المتبادل بين بيروت وتل أبيب

عقب فتح الشرطة النار على سيارة.. مقتل شخصين وإصابة ثالث في فرنسا

ألمانيا تعلن وقف الاعتماد على إمدادات النفط الروسي بنهاية العام الجاري

حاكم لوجانسك الأوكرانية يعلن مقتل اثنين وإصابة آخرين في قصف روسي

رصد إصابة جديدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية

سقوط صاروخ كروز على منزل في أوديسا الأوكرانية

الرئيس الأمريكي يرسل مسيرات ومدافع وأسلحة جديدة إلى أوكرانيا

ترشيحاتنا

البحوث الفلكية: شم النسيم سيأتي في رمضان العام القادم أيضا.. تفاصيل

21 بـ1090جنيها.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 25-4-2022

بشرى.. اليابان تتوصل لعلاج لفيروس كورونا وتسعى لنشره عالميا |فيديو

اتبعوا خطوات الشيطان.. ننشر حيثيات الحكم على حسن راتب وعلاء حسانين| خاص

أخبار الرياضة.. المصري يودع الكونفدرالية.. موسيماني يتفوق على مانويل جوزيه.. ميدو يهاجم إيهاب جلال

لماذا ليلة القدر خير من ألف شهر؟.. ترقبها مغرب اليوم وحتى الجمعة لـ19 سببا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللحم والباذنجان.. طريقة عمل المقلوبة في رمضان

دولة تعلن الإخصاء الكيميائي عقوبة لـ مغتصبي الأطفال

ممثل شهير يكشف عن قارب بكرسي متحرك من أجل ذوي القدرات|شاهد

بعد اتهامه بالعنف.. ماركة ماكياج تفضح آمبر هيرد أمام جوني ديب

فيديو

تؤدي إلى الوفاة.. احترس من تناول الفسيخ والرنجة على مائدة الإفطار

مطلعش ظابط ..تفاصيل واقعة ضرب أحمد نقششة من الشارع إلى النيابة "فيديوجراف"

علاقة غير شرعية.. قصة طالبة طب تخلصت من زميلها في مصر الجديدة

أنا اللي اكتشفته.. ماذا قالت نادية الجندي عن ياسر جلال ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ