الصحف الإماراتية.. قمة مصرية إماراتية أردنية في القاهرة.. غرق زورق قرب سواحل طرابلس اللبنانية.. وزيرا خارجية ودفاع أمريكا في كييف

الصحف الإماراتية:

*قمة ثلاثية في القاهرة لبحث قضايا المنطقة

*صفقة عمانية للافراج عن معتقلين في سجون مليشيا الحوثي

*وزيرا خارجية ودفاع الولايات المتحدة في كييف

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، بصفته حاكماً لإمارة دبي، حزمة إسكانية جديدة للمواطنين بدبي بتكلفة إجمالية قدرها 6.3 مليارات درهم، وتضم مساكن وأراضي لـ 4610 مواطنين، وذلك بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك وضمن برنامج إسكان المواطنين في دبي الهادف إلى مواصلة الجهود المكثفة لتنفيذ الاستراتيجية التنموية والحضرية لإمارة دبي لتكون المدينة الأفضل للعمل والحياة في العالم.

ومن مصر، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال الرئيس السيسي، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "أتقدم بالتهنئة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على فوزه بالانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية جديدة، متمنياً له استكمال مسيرته وقيادة بلاده إلى مزيد من التقدم والازدهار".

وأكد أن "العلاقات المصرية الفرنسية كانت ومازالت علاقات تاريخية وثيقة ومتنامية ونتطلع إلى مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وخليجيا، أعلنت وزارة الخارجية العمانية، أمس، أن السلطنة ساعدت في الإفراج عن 14 من الرعايا الأجانب الذين كانوا محتجزين لدى الحوثيين في صنعاء ونقلهم إلى مسقط.

وأضافت الوزارة في بيان أن «السلطنة نسقت مع الجهات المعنية في صنعاء للإفراج عن الرعايا البريطانيين والإندونيسيين والهنود والفلبينيين في اليمن، وبعد التواصل مع المملكة العربية السعودية لتسهيل إصدار التصاريح اللازمة». كما أضافت الوزارة أنه تم نقل المفرج عنهم من صنعاء إلى مسقط على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني، تمهيداً لعودتهم إلى بلدانهم. وأشارت الخارجية العمانية إلى أن المفرج عنهم هم بريطاني وزوجته وطفله وسبعة هنود وفلبيني وإندونيسي وإثيوبي وشخص من ميانمار.

وفي لبنان، أعلن الجيش اللبناني، أمس، عن ست وفيات و45 ناجياً، جراء غرق زورق ركاب قبالة سواحل طرابلس في شمالي البلاد.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن قائد القوات البحرية في الجيش، هيثم ضناوي قوله: «بلغ عدد الناجين 45 شخصاً ولدينا خمس جثث إضافة إلى الطفلة التي توفيت السبت، ومن الممكن أن يكون هناك مفقودون نحاول معرفتهم، المركب الذي غرق مركب صغير صنع في عام 1974، وطوله 10 أمتار وعرضه ثلاثة أمتار والحمولة المسموح بها 10 أشخاص فقط».

وأوضح ضناوي، أنه لم يكن هناك سترات إنقاذ ولا أطواق نجاة، مشدداً أنّ الجيش حاول منع المركب من الانطلاق ولكنه كان أسرع منه. وقال ضناوي: «حمولة المركب لم تكن تسمح له بأن يبتعد عن الشاطئ ولم يقتنعوا من عناصرنا الذين يعانون معاناتهم نفسها»، مبيناً أنّ قائد المركب اتخذ القرار بتنفيذ مناورات للهرب من الخافرة بشكل أدى إلى ارتطامه.

ومن السودان، قتل ما لا يقل عن 160 شخصا أمس الأحد في أعمال عنف في اقليم دارفور المضطرب غرب السودان والذي يشهد نزاعا منذ عقود، وفق ما افاد آدم ريغال المتحدث باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور.

ودوليا، أطلقت عناصر في الشرطة النار على سيارة حاولت صدمهم في وسط باريس، ما أسفر عن مقتل اثنين كانا بداخلها وإصابة ثالث، في مساء يوم الانتخابات الرئاسية، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر في الشرطة.

واستناداً إلى العناصر الأولى التي تم جمعها، كانت المركبة تسير في الاتجاه الخاطئ عندما أراد الشرطيون السيطرة عليها، وفق ما قال المصدر نفسه، مشيرا إلى أن السيارة اتجهت بعد ذلك نحو العناصر الذين استخدموا سلاحهم.

ومن أوكرانيا، استقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس "الأحد" في العاصمة الأوكرانية كييف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن كوفد من واشنطن يزور أوكرانيا.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أعلنت مصادر لبنانية، مساء أمس، توقف إنتاج الكهرباء بشكل تام في البلاد، بعد تعطل آخر منشأتين للطاقة عن العمل نتيجة نفاد الوقود، وسط توقعات بأن يعود معمل دير عمار إلى العمل اليوم الاثنين، والثلاثاء يعود معمل الزهراني. ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن أحمد عباس، مدير معمل الزهراني التابع لوزارة الطاقة قوله إن أزمة تأمين الوقود مستمرة، والموضوع يتعلق بالدولار النقدي. وأوضح عباس أن «إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان الحالي هو صفر ساعة».

ودوليا، أعلنت أوكرانيا عن إجرائها اتصالات بدول حليفة من أجل تزويدها بأسلحة ثقيلة لمواجهة القوات الروسي.

ومن صحيفة الاتحاد، بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أمس في القاهرة، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل تنميتها وتعزيزها لما فيه مصلحة بلدانهم وشعوبها الشقيقة.