أشرف أبو الحسن: مكالمة رئيس الزمالك حفزت لاعبي الطائرة قبل لقاء الأهلي

كشف أشرف أبو الحسن قائد فريق طائرة الزمالك عن تفاصيل مكالمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قبل لاعبي فريقه قبل مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر بالمباراة الفاصلة.

قال أبو الحسن في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "احنا ربنا كرمنا النهاردة، كان ماتش صعب جدا ضد الأهلي، و الإجهاد أثر علينا في المباراة الثانية"

ختم حديثه قائلا: "قولنا ننسى الماتش التاني اللي خسرنا فيه، وكان في بداية التسخين مكالمة خاصة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قبل اللقاء الفاصل، حفزتنا على تحقيق الفوز"