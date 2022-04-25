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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الصيني يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه لولاية ثانية

الرئيس الصيني يهنئ
الرئيس الصيني يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا

هنأ الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الإثنين، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على إعادة انتخابه رئيسا للبلاد.

وماكرون هو أول رئيس فرنسي يفوز بولاية ثانية منذ عقدين، ومن المقرر أن يبدأ الجهود لتوحيد أمة منقسمة بشدة بعد معركة شهدت وصول اليمين المتطرف إلى أقرب نقطة له حتى الآن لتولي السلطة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، تعليقًا على فوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، إنه حريص على تحويل فرنسا إلى لاعب رئيسي في مجالات عدة، أهمها البيئة.

وأضاف ماكرون في كلمة له عقب إعلان النتائج الأولية للانتخابات: "أشكر المواطنين على الوثوق بي وإعادة انتخابي رئيسا للبلاد".

وتابع الرئيس الفرنسي: "الحرب في أوكرانيا تذكرنا بضرورة رفع فرنسا لصوتها وتوضح خياراتها في أوقات الأزمات".

ومن جانبها، أقرت مرشحة الرئاسة الفرنسية اليمنية، ماريان لوبان، بخسارتها في الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد حصول الرئيس إيمانويل ماكرون على  58% من الأصوات في جولة الإعادة.

وقالت لوبان في كلمة لها عقب ظهور النتائج الأولية للانتخابات: "أعرب عن عمق امتناني لكل المواطنين الذين دعموني في الدورة الثانية للانتخابات، ولا نزال نمتلك الأمل رغم الفشل في الانتخابات".

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