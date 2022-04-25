الإفتاء: 4 خصوصيات ميز الله عز وجل بها شهر رمضان

تواصل دار الإفتاء جهودها اليومية عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك حول تقديم بعض النصائح والمعلومات الفقهية للصائمين حول شهر رمضان المبارك وما به نفحات حتى يغتنمها الكثير من المسلمين للخروج من هذا الشهر الفضيل ونحن من المغفور لهم بإذم الله عز وجل ، وقالت دار الإفتاء أن من خصوصيات شهر رمضان هي :

• خصَّ الله تعالى شهر رمضان بتنزيل القرآن.

• جُعِلت فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

• جُعل مكانًا لأداء فرضه الذي افترضه على عباده من الصيام.

• شُرِّف بما أظهر فيه من عمارة بيوته بالقيام.

استطلاع شهر شوال وتحديد موعد عيد الفطر

من ناحية أخرى تستطلع دار الإفتاء، هلال شهر شوال لعام 1443 هجريا مساء يوم السبت القادم الموافق 30 إبريل لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك ، وسيتم إعلان نتيجة الرؤية من خلال الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعد صلاة المغرب.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أعلن عن مواعيد انتهاء شهر رمضان المبارك، ومواعيد ولادة شهر شوال عيد الفطر.

صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد فأن هلال شهر شــــوال سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبــــت 29 من رمضـــان 1443هـ الموافق 30/4/2022م (يوم الرؤية).

وأوضح الدكتور القاضى أنه يلاحظ الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.