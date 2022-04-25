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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بعيد تحرير سيناء

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية برقية تهنئة إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد تحرير سيناء .

وقال وزير التنمية المحلية في نص البرقية : 
يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد تحرير سيناء المجيد والتي تم استردادها بقدرة وتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة ودعم ومساندة شعب مصر العظيم .

وأضاف شعراوي : داعياً المولي عز وجل أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهود وما تقومون به من مسؤوليات وواجبات تحت القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بعيد تحرير سيناء

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