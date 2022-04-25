وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بعيد تحرير سيناء

بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية برقية تهنئة إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد تحرير سيناء .

وقال وزير التنمية المحلية في نص البرقية :

يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد تحرير سيناء المجيد والتي تم استردادها بقدرة وتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة ودعم ومساندة شعب مصر العظيم .

وأضاف شعراوي : داعياً المولي عز وجل أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهود وما تقومون به من مسؤوليات وواجبات تحت القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .