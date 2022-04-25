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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التنظيم والإدارة يوافق على تنفيذ قرارات تكليف 954 كادرا طبيا بالشرقية والمنوفية

التنظيم والإدارة
التنظيم والإدارة

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من الموافقة على تنفيذ قرارات تكليف 954 كادر طبي بمحافظتي الشرقية والمنوفية.


وذكر بيان الجهاز أن الموافقة شملت تكليف 841 كادر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بدرجة أخصائي في مجالات الطب البشري وطب الأسنان، والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض، إلى جانب درجة فني في مجالات التمريض، الأشعة، صيانة الأجهزة الطبية، الخدمات الطبية، التسجيل الطبي والمراقبة الصحية.. كما شملت الموافقة أيضا تكليف 113 فني تمريض بموازنة مديرية الشئون الصحية بالمنوفية.

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من الجدير بالذكر أن التكليف يشمل خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها، أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.
ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون الصادر برقم 29 لسنة 1974، ويبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية 
 

القطاع الخاص الخدمات الطبية التنظيم والإدارة Finance Real state

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