عبد الله المغازي: الحماية الحقيقية لسيناء تتمثل في وجود المواطنين وإقامة المشروعات

قال عبدالله المغازي معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق تعليقًا على تصريح مجلس الوزراء بأن الجمهورية الجديدة تنفذ خطة وطنية شاملة لتغيير وجه الحياة على أرض الفيروز، إن ما تم من استثمارات في سيناء لم نشهده منذ 70 عامًا ، معقبًا أن الرئيس السيسي حريص أشد الحرص على تعمير سيناء .



وأكد "مغازي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" من تقديم الإعلامية رشا مجدي والمُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الحماية الحقيقة لسيناء تتمثل في وجود المواطنين فيها ووجود المشروعات، مشيرًا إلى أن سيناء تتمتع بمساحة كبيرة وهذا مايجعلها مناسبة لإقامة عدد كبير من المشروعات .



وأضاف أنه قبل عهد الرئيس السيسي كان الاهتمام مقتصر فقط على جنوب سيناء ولكن الآن أصبحنا نتحدث عن وسط وشمال سيناء بصورة كبيرة جدًا، متمنيًا أن تصبح ميزانية سيناء 45 مليار دولار بدلًا من 45 مليار دولار لأن سيناء تستحق وهي في حد ذاتها كنز كبير .



