عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد الله المغازي: الحماية الحقيقية لسيناء تتمثل في وجود المواطنين وإقامة المشروعات

عبدالله المغازي
عبدالله المغازي

قال عبدالله المغازي معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق  تعليقًا على تصريح مجلس الوزراء بأن الجمهورية الجديدة تنفذ خطة وطنية شاملة لتغيير وجه الحياة على أرض الفيروز، إن ما تم من استثمارات في سيناء لم نشهده منذ 70 عامًا ، معقبًا أن الرئيس السيسي  حريص أشد الحرص على تعمير سيناء .


وأكد "مغازي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" من تقديم الإعلامية رشا مجدي والمُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الحماية الحقيقة لسيناء تتمثل في وجود المواطنين فيها ووجود المشروعات، مشيرًا إلى أن سيناء تتمتع بمساحة كبيرة وهذا مايجعلها مناسبة لإقامة عدد كبير من المشروعات .


وأضاف أنه قبل عهد الرئيس السيسي كان الاهتمام مقتصر فقط على جنوب سيناء ولكن الآن أصبحنا نتحدث عن وسط وشمال سيناء بصورة كبيرة جدًا، متمنيًا أن تصبح ميزانية سيناء 45 مليار دولار بدلًا من 45 مليار دولار لأن سيناء تستحق وهي في حد ذاتها كنز كبير .

 

عبدالله المغازي الجمهورية الجديدة أرض الفيروز سيناء صباح البلد اخبار توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز لأعلى سعر في تاريخه.. وعيار 21 يصل لمستوى غير متوقع

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

هل ليلة القدر كانت أمس 2022 أم لدينا 3 ليالي؟.. اعرف كم علامة ظهرت

الأرصاد تنصح المواطنين مع دخول عيد الفطر: ارتدوا ملابس ثقيلة

مقتل ربة منزل على يد ابنها بعين شمس وتحقيقات موسعة لكشف التفاصيل

لم يحضر أحد.. لماذا غاب الفنانون عن جنازة والدة سمية الخشاب ؟

ميدو يكشف عن مدرب بيراميدز القادم خلفاً لإيهاب جلال

سعر الذهب اليوم 24-4-2022

ترشيحاتنا

انفوجراف.. ربع سكان العالم مهددون بفقدان حاسة السمع في 2050

وزير الأوقاف: الجماعة الإرهابية لو كانوا أهل دين لالتزموا أخلاقه لكنهم متاجرون

احذر..السجن المشدد حال موت المبحوث وفقا لقانون الأبحاث الطبية

إنفوجراف| 37 مشروعا بالتعليم العالي في سيناء بتكلفة 13 مليار جنيه

يتألق خارج الديار.. كوكا يصل إلى الهدف 105 فى مشواره الأوروبي

خدعة بصرية..صورة تثير الجدل بسبب البحث عن دب مختبئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني رمزي لـ صدي البلد: مشاركتي في العائدون شرف.. والنجاح فاق توقعاتي.. وتقديم أعمال غير كوميدية أصبح أمر وارد

في شم النسيم "الجو مش ربيع".. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس وسقوط الأمطار؟

باللحم والباذنجان.. طريقة عمل المقلوبة في رمضان

دولة تعلن الإخصاء الكيميائي عقوبة لـ مغتصبي الأطفال

فيديو

هاني رمزي لـ صدي البلد: مشاركتي في العائدون شرف.. والنجاح فاق توقعاتي.. وتقديم أعمال غير كوميدية أصبح أمر وارد

تؤدي إلى الوفاة.. احترس من تناول الفسيخ والرنجة على مائدة الإفطار

مطلعش ظابط ..تفاصيل واقعة ضرب أحمد نقششة من الشارع إلى النيابة "فيديوجراف"

علاقة غير شرعية.. قصة طالبة طب تخلصت من زميلها في مصر الجديدة

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ