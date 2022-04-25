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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

11 مليون دولار حجم صادرات مصر من الأعلاف الحيوانية للأردن

صدى البلد

صدرت مصر أعلاف حيوانية إلى الأردن بقيمته 11 مليون دولار، ومن الزيتون بقيمة 9ملايين دولار، وسجلت صادرات الشيكولاتة من مصر إلى الأردن نحو 6.5 ملايين دولار.

وأضاف تقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية والذي حصل " صدى البلد" على نسخة منه انه سجلت صادرات الحساء والمرق نحو 7 ملايين دولار، وخضار مجمد نحو 7 ملايين دولار، وصادرات محضرات الخضر نحو 4 ملايين دولار>

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وبلغت صادرات مصر للاردن تبغ مصنع بنحو 6 ملايين، وصادرات دهون نباتية ومرجرين نحو 4.5 ملايين دولار.

وصدرت مصر إلى الأردن خمائر بنحو 4 ملايين دولار، و عصائر بقيمة 3.6 مليون دولار، وصلصلة طماطم بنحو 3 ملايين دولار

وبلغت صادرات البن المصنع بقيمة 2.8 مليون دولار، وألبان ومشتقاتها بنحو 1.5 مليون دولار.

وأوضح أن هناك 355 شركة منتجات غذائية مصرية تصدر إلى السوق الأردني، منوها بوجود 40 شركة تزيد قيمة صادراتها عن مليون دولار.
 

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