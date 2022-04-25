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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هشام الحلبي: حرب 1973 كسرت نظرية الأمن الإسرائيلية في 6 ساعات

اللواء هشام الحلبي
اللواء هشام الحلبي

قال اللواء هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال ذكري تحرير سيناء تعد كلمة شاملة، بدأها بأن أساس تحرير سيناء كانت حرب 1973.

وأضاف “الحلبي”، خلال حواره ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن حرب 1973 كسرت نظرية الأمن الإسرائيلية فى ست ساعات، وهي إحتلال أراضي خارج الحدود، موضحا أن ثاني محطة أيضا هي زيارة الزعيم الراحل السادات إلى إسرائيل لعملية السلام.

وتابع أن المحطة الثالثة هي أخذ مصر أرضها بالتحكيم وهي طابا، لافتا إلى ان أهالي سيناء يعتبرون حراس الحدود، كما أنهم كانوا جزءا من النصر، حيث انه قبل حرب 1973 إسرائيل ذكرت أنهم ردارات بشرية أستطاعت أن تنقل كل ما يدور فى سيناء قبل الحرب إلى القوات المصرية.

هشام الحلبى أكاديمية ناصر العسكرية الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكرى تحرير سيناء حرب 1973

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