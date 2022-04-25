أخبار البرلمان.. غرامة 50 ألف جنيه عقوبة تقديم بيانات خاطئة للحصول على الإقرار الضريبي.. شروط الحصول على معاش تقاعد المعلمين بالقانون

نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:

الحبس سنتين.. عقوبات رادعة تواجه منتحلي صفة ضابط شرطة بالقاهرة

تيسير الزيارة للوطن أبرزها.. 6 حقوق كفلها القانون لرعاية المصريين بالخارج| تفاصيل

احذر..السجن المشدد حال موت المبحوث وفقا لقانون الأبحاث الطبية

غرامة تصل لـ 50 ألف جنيه.. احذر تقديم بيانات خاطئة للحصول على الإقرار الضريبي

عصام هلال يهنئ الرئيس بتحرير سيناء: ستظل رمزاً للعزة والكرامة

بقانون سوق رأس المال.. ما هي شركات التوريق وشروط إنشائها

شروط الحصول على معاش تقاعد المعلمين في القانون الجديد.. تفاصيل

ضوابط وآليات تشكيل لجنة عليا لزراعة الأعضاء البشرية .. تفاصيل

قرار من القومسيون الطبي| 3 شروط للحصول على معاش تقاعد المعلمين بالقانون

أقصى حد 25%.. القانون يسمح لغير المصريين بالاشتراك في عضويات الجمعيات الأهلية

بالقانون.. تفاصيل الحصول على تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز

بـ قرار وزاري والكفاءة | شروط تعيين أعضاء تدريس أجانب بالجامعات والمعاهد