إنفوجراف| 37 مشروعا بالتعليم العالي في سيناء بتكلفة 13 مليار جنيه

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك تحت عنوان رقم صحيح ، حول مشروعات التعليم في سيناء.



وقال المركز إنه تزامنًا مع الاحتفال بعيد تحرير سيناء والموافق اليوم الخامس والعشرين من إبريل، نسلط الضوء على محور مهم من محاور التنمية المستهدفة في سيناء، وهو التعليم العالي؛ حيث تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة، لتنمية المنطقة، بتنفيذ عدد من المشروعات القومية والتنموية الكُبرى وفقًا لرؤية مصر (2030).



واوضح ان الدولة المصرية لديها 37 مشروعًا في مجال التعليم العالي بسيناء، بتكلفة إجمالية 13 مليار جنيه.

ومن أبرز تلك المشروعات؛ مشروعات تطوير "جامعة العريش" بتكلفة 1.3 مليار جنيه، بما يُسهم في إتاحة مُناخ مُناسب للعملية التعليمية. ويُعد إنشاء تلك الجامعة بداية التنمية الحقيقية على أرض سيناء، والتي تمتاز بتنوع الكليات والمراكز البحثية، لتعظيم الاستفادة من ثروات سيناء على أفضل وجه ممكن.