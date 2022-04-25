انفوجراف.. ربع سكان العالم مهددون بفقدان حاسة السمع في 2050

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن أن ربع سكان العالم مهددون بفقدان حاسة السمع بحلول عام 2050.

وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن منظمة الصحة العالمية حذرت من أن ربع سكان العالم مهددون بفقدان حاسة السمع بحلول عام 2050؛ وذلك في حال عدم تعزيز جهود الوقاية من فقدان السمع، داعية إلى التأهب والاستنفار من أجل علاج هذه الظاهرة وتداركها بشكل سريع.

وأشار إلى أنه سيحتاج ما لا يقل عن 700 مليون من هؤلاء الأشخاص إلى الحصول على الخدمات الخاصة برعاية الأذن والسمع وسائر خدمات التأهيل ما لم يُتخذ إجراء في هذا الشأن.

وأكد المركز أنه قد أطلق الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، في سبتمبر 2019، مبادرة للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة بجميع محافظات الجمهورية كمرحلة واحدة، تحت شعار "100 مليون صحة"، والتي تستهدف كل المواليد الجدد من خلال عمل فحص سمعي للأطفال بالوحدات الصحية البالغ عددها 1300 وحدة منتشرة بجميع محافظات الجمهورية.