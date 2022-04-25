طبق الخير.. مبادرة شبابية لإفطار الفقراء في شهر رمضان | فيديو

عرض برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " تقريرا عن مبادرة شبابية لإفطار الفقراء في شهر رمضان تحت شعار " طبق الخير " .

وقال محمد عصام أحد الشباب المشارك في المبادرة ، إن بداية المبادرة كانت منذ 12 عاما ، موضحا أن جميع المشاركين في المبادرة من شباب المنطقة .

وأوضح ، أن المبادرة كان الهدف منها إشراك الشباب في الخير خاصة في الوقت ما ين العصر والمغرب ، والذي لا يستغله الشباب أحيانا في عمل مفيد .

وتابع ، أن الفكرة بدأت من خلال 3 شباب فقط ، ووصلت حاليا لحوالي 100 شاب من المنطقة .