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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طبق الخير.. مبادرة شبابية لإفطار الفقراء في شهر رمضان | فيديو

مبادرة طبق الخير
مبادرة طبق الخير

عرض برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " تقريرا عن مبادرة شبابية لإفطار الفقراء في شهر رمضان تحت شعار " طبق الخير " .

وقال محمد عصام أحد الشباب المشارك في المبادرة ، إن بداية المبادرة كانت منذ 12 عاما ، موضحا أن جميع المشاركين في المبادرة من شباب المنطقة .

وأوضح ، أن المبادرة كان الهدف منها إشراك الشباب في الخير خاصة في الوقت ما ين العصر والمغرب ، والذي لا يستغله الشباب أحيانا في عمل مفيد .

وتابع ، أن الفكرة بدأت من خلال 3 شباب فقط ، ووصلت حاليا لحوالي 100 شاب من المنطقة . 

طبق الخير مبادرة شبابية لإفطار الفقراء برنامج صباحك مصري توك شو

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