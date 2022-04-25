عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ساحرة.. نيللي كريم تتألق في أحدث ظهور لها

نيللي كريم
نيللي كريم

نشرت النجمة  نيللي كريم صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نيللي كريم  في الصورة بإطلالة ساحرة  مما أثار إعجاب متابعيها .

وتشارك النجمة نيللي كريم، بالموسم الرمضاني الحالي ٢٠٢٢ بمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “فاتن أمل حربي” بجانب عدد كبير من النجوم.

 

قصة مسلسل فاتن أمل حربي
تلعب نيللي كريم دور الزوجة، بينما يلعب الفنان شريف سلامة دور الزوج ، أما الفنانة هالة صدقي فتجسد ضمن أحداث مسلسل فاتن أمل حربي دور صديقة نيللي كريم التي تعد في مكانه شقيقتها الكبري وتساندها في أزمتها مع زوجها ، وتجسد الفنانة فادية عبد الغنى دور والدة الفنان شريف سلامة والتي تحرضه علي زوجته وتساهم في نشوب الخلافات بينهم.

ومن قبل قد شهد مسلسل فاتن أمل حربي، العديد من الاعتذارات ، حيث قامت الفنانة وفاء عامر بالاعتذار عن دورها وتم إسناده الى الفنانة هالة صدقي ، كما اعتذر احمد حاتم عن العمل ، وحل بدلاً منه الفنان محمد الشرنوبي .

قنوات عرض مسلسل فاتن أمل حربي
 

يعرض مسلسل “فاتن أمل حربي” على قناة "CBC"، و”CBC drama” و دبي - منصة watch it - منصة شاهد  وذلك  خلال شهر رمضان.

نيللي كريم التواصل الاجتماعي رمضان الفن النجوم انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز لأعلى سعر في تاريخه.. وعيار 21 يصل لمستوى غير متوقع

غرامة تصل لـ 50 ألف جنيه.. احذر تقديم بيانات خاطئة للحصول على الإقرار الضريبي

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

هل ليلة القدر كانت أمس 2022 أم لدينا 3 ليالي؟.. اعرف كم علامة ظهرت

أصاب الأطفال في 12 دولة.. أعراض التهاب الكبد الغامض

الأرصاد تنصح المواطنين مع دخول عيد الفطر: ارتدوا ملابس ثقيلة

مقتل ربة منزل على يد ابنها بعين شمس وتحقيقات موسعة لكشف التفاصيل

لم يحضر أحد.. لماذا غاب الفنانون عن جنازة والدة سمية الخشاب ؟

موضوعات متعلقة

شاهد.. سلمي أبو ضيف في إطلالة صباحية عبر انستجرام

جنا عمرو دياب تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها

أصالة عن زوجها: الحمدلله نحنا مع بعض ولبعض

أدهم نابلسي يشارك متابعيه أول فيديو له بعد اعتزاله

منة فضالي تشارك متابعيها كواليس الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس"

بصورة سيلفي.. أسماء جلال تتألق في أحدث ظهور لها

بإطلالة صباحية.. كارمن سليمان تخطف قلوب متابعيها عبر انستجرام

من بالي.. بورجو أوزبيرك تخطف الأنظار من أمام البحر

ترشيحاتنا

رسميا.. إيهاب جلال يوقع عقود تدريب منتخب مصرالأسبوع الجاري

لمريضات الضغط| استشاري : احذري من تسمم الحمل بسبب تناول الأسماك المملحة

التموين تبدأ طرح كحك وبسكويت عيد الفطر بأسعار مخفضة

ارتفاع جديد في أسعار جاك JS3 موديل 2022

التنمية تنتصر على الإرهاب في شمال سيناء.. ومشروعات قومية بـ 400 مليار جنيه تغير وجه الحياة على أرض الفيروز

موسيماني وأسباب أخرى.. لماذا لا يشارك أفشة مع الأهلي ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني رمزي لـ صدي البلد: مشاركتي في العائدون شرف.. والنجاح فاق توقعاتي.. وتقديم أعمال غير كوميدية أصبح أمر وارد

في شم النسيم "الجو مش ربيع".. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس وسقوط الأمطار؟

باللحم والباذنجان.. طريقة عمل المقلوبة في رمضان

دولة تعلن الإخصاء الكيميائي عقوبة لـ مغتصبي الأطفال

فيديو

تشويه وقطع لسان.. ماذا حدث لـ"معنفة جدة" على يد زوجها في السعودية|فيديوجراف

هاني رمزي لـ صدي البلد: مشاركتي في العائدون شرف.. والنجاح فاق توقعاتي.. وتقديم أعمال غير كوميدية أصبح أمر وارد

تؤدي إلى الوفاة.. احترس من تناول الفسيخ والرنجة على مائدة الإفطار

مطلعش ظابط ..تفاصيل واقعة ضرب أحمد نقششة من الشارع إلى النيابة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ