أطراف أوروبية متورطة.. بوتين يعلن إحباط مخطط إرهابي لاغتيال إعلامي روسي بارز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده تتعرض لعقوبات وضغوط كبيرة من الغرب، إلا أن الاقتصاد قادر على العمل بحرية.

وحسب وسائل إعلام متفرقة، أعلن بوتين، في اجتماع مع النيابة العامة في روسيا اليوم الاثنين، عن إحباط أجهزة الأمن مخططا وضعته جماعة إرهابية بهدف اغتيال إعلامي تلفزيوني بارز في البلاد، مؤكدا أن القوات الروسية في أوكرانيا تتعرض لاستفزازات كبيرة.

وأكد: "نعرف من يقف وراء عمليات الاغتيال في روسيا"، لافتًا إلى أن أطراف أوروبية تقف وراء هذه المحاولات.

ولفت إلى أن بلاده تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بعد دخولها إلى أوكرانيا، موضحا أن موسكو ستستخدم كل إمكانيات الدولة للحد من تأثير العقوبات.

وشدد على أن الغرب لن ينجح في مساعيه لتفكيك وتفتيت روسيا، مؤكدا ضرورة وجود إجراءات لمواجهة "النازيين" الذين يرتكبون جرائمهم منذ سنوات في دونباس.