بوتين: نتعرض لعقوبات وضغوط كبيرة لكن اقتصادنا يمتلك كل امكانيات العمل بحرية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تتعرض لعقوبات وضغوط كبيرة من الغرب لكن اقتصادنا يمتلك كل إمكانيات العمل بحرية.

وقال “بوتين”، خلال كلمته في اجتماع مع أعضاء النيابة العامة في روسيا: “إنه في ظل هذه الضغوط يجب دفع كل النفقات والمعاشات والمساعدات للأسر متعددة الأطفال وكذلك لتنفيذ القوانين والإجراءات فى المؤسسات التي تعني بالمسألة الإجتماعية".

وأشار إلى أن اقتصاد روسيا يملك كل الإمكانيات فى الوقت الحالي للعمل بشكل مستقر ودون أى خلل.

وأضاف أن حرية العمل والمرونة فى عمل الشركات تساعد على ملء الأسواق وخفض العجز، إلا أنه حذر من وجود الكثير من الهيئات التي تقوم بالهيمنة مطالبا النيابة العامة بالإعتناء بتلك المسألة.