نائب التنسيقية يشارك في احتفال الطائفة الإنجيلية.. ويؤكد: عيد القيامة للمصريين جميعا

حرص النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على حضور الاحتفال الرسمي الذي تقيمه رئاسة الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد القيامة المجيد، برفقة ماهر عدلي منسق عام كنائس مدينة نصر ومصر الجديدة.

وتقدم فتحي، خلال بيان له اليوم، بالتهنئة للبابا تواضروس بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط جميعا بحلول عيد القيامة المجيد، مؤكداً أن عيد القيامة المجيد ليس عيدًا قبطيا فقط ، ولكنه عيد للمصريين جميعاً :"كل عام وأنتم بخير".

وأشار وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إلي أنه فخور بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية بين المسلمين والأقباط، موضحا أن وحدة وتماسك وتلاحم أبناء الشعب المصرى، تمثل رادعا قويا للمؤامرات الداخلية والخارجية التى تستهدف بث الفتنة والفرقة بين المواطنين المصريين.