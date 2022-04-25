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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران: توقف مفاوضات الاتفاق النووي لن يكون لصالح أي طرف

إيران تدعو لعقد اجتماع
إيران تدعو لعقد اجتماع جديد في فيينا لبحث الاتفاق النووي

دعت إيران، اليوم الإثنين، لعقد اجتماع جديد في فيينا لبحث الاتفاق النووي.

ووفقا لوكالة "أنباء فارس" الإيرانية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن إيران والاتحاد الأوروبي يرفضان إطالة تعليق مفاوضات فيينا ويتفقان على عقد اجتماع حضوري في أسرع وقت ممكن، وهذا الاجتماع مطروح على جدول الأعمال.

وأضاف خطيب زاده، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الاثنين: "نتفق مع  الجانب الأوروبي بأن  استمرار توقف المفاوضات لیس مطلوبا".

وتابع: "ندرس امکانیة عقد لقاء حضوري للأطراف المعنية لإعادة تفعیل الاتفاق النووي لکننا  لم نحدد مکان اللقاء ومستوی التمثیل فيه"، مضيفا: "لم يتحدد موعد دقيق لجولة المفاوضات القادمة فلو ردت أميركا على القضايا المتبقية لكان الجميع الآن في فيينا. فيينا الآن بانتظار الردود من أمريكا".

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن إطالة أمد ذلك لن يكون لصالح أي طرف.

وبشأن نقل أجهزة الطرد المركزي، قال خطيب زاده ان ايران عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي (ان بي تي) ونقلت أجهزة الطرد المركزي إلى مكان آمن بعد العملیات التخریبة بعلم ( باخطار) الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال: "يجوز لنا اتخاذ أي إجراء تحت إشراف الوكالة في إطار تلبية الاحتياجات السلمية لبرنامج إيران النووي".

وأشار خطيب زادة إلى أن هناك محادثات منتظمة بين مساعد وزير الخارجية كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري ومنسق المفاوضات النووية انريكي مورا ربما تكون يومية.

 

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