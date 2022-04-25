السعودية.. السماح للسائقين بالعمل بتطبيقات نقل الركاب دون امتلاك سيارة

كشفت الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية، عن إجرائها عددًا من التعديلات على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة، وسيط الأجرة، والتوجيه ، بهدف رفع جودة الخدمة وسرعة الاستجابة، وتعزيز الاستثمار في هذه الأنشطة، ودعم رواد الأعمال وزيادة فرص عمل السعوديين.

وكشفت الهيئة، وفقًا لوكالة أنباء السعودية "واس" أن ذلك سيعمل على تقليل التكاليف وتسهيل بعض الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين وتشجيع الاستثمار.

وتضمنت التعديلات الجديدة التي بدأ العمل بها أمس، السماح للمواطن المفوض على مركبة يملكها فرد سعودي بالعمل في نشاط التوجيه دون تملك المركبة، وإلغاء شرط العمر لسائقي التوجيه والاكتفاء برخصة القيادة سارية المفعول والفحص الطبي.

وتضمنت إضافة تعريف خاص لمنشآت ريادة الأعمال في اللائحة لتوضيح الفئة المستفيدة من بعض الاستثناءات الواردة باللائحة، وإمكانية إضافة نشاط وسيط الأجرة ضمن الأنشطة التي يمكن للمستثمر بها من رواد الأعمال الحصول على استثناء من شرط الضمان المالي.

وشملت التعديلات عدم الإلزام بتوفير شهادة تسجيل العلامة التجارية في حال عدم اختلاف اسم العلامة التجارية عن الاسم التجاري، بالإضافة إلى التعديلات الأخرى الواردة في تحديث الهيئة على هذه اللائحة، وبما يضمن نمو واستدامة هذا النشاط؛ ليواكب تطلعات المستفيدين، ويتيح لهم المزيد من الخيارات للتنقل وفق أفضل النماذج والمعايير العالمية المتطورة في هذا المجال.