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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ربة منزل تواجه عقوبة الحبس سنتين بتهمة سرقة المواطنين في الموسكي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط ربة منزل  مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج ، لها معلومات جنائية) وبحوزتها (مبلغ مالى - صورة بطاقة رقم قومى بإسم إحدى السيدات - سلاح أبيض "مشرط طبى").

وبإجراء التحريات أقرت المتهمة بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" وإعترفت بإرتكاب (3 حوادث سرقة بذات الأسلوب) .

فى سياق متصل، قررت النيابة العامة حبس ربة منزل 4 أيام على التحقيقات التي تجري معها لاتهامها بسرقة المواطنين في الموسكي، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

 

العقوبة من القانون 

 

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

وزارة الداخلية شرطة المرج مشرط طبي ربة منزل قانون العقوبات

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