أخبار التوك شو.. الأرصاد لـ المواطنين قبل عيد الفطر: ارتدوا ملابس ثقيلة.. اليابان تتوصل لعلاج لفيروس كورونا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، عدداً من القضايا الهامة والأخبار العاجلة التي تهم عددا كبيرا من القراء، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:

لمريضات الضغط| استشاري : احذري من تسمم الحمل بسبب تناول الأسماك المملحة

قالت الدكتورة مني عبد المطلب، استشاري الباطنة والتغذية العلاجية، إنه يجب تغيير معتقد أن تناول السمك خلال شهر رمضان سيجعلنا نشعر بالعطش، معقبة: “هذا غير صحيح بالمرة.. ويجب تناول السمك مرتين على الأقل بالأسبوع”.

الرئيس السيسي: نطمح لتأسيس اقتصاد وطنى قوى قادر على مواجهة الأزمات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على طموح الدولة المصرية لتأسيس اقتصاد وطني قوي يكون قادرا على التصدي لمختلف الأزمات ، وذلك من خلال تحقيق معدلات نمو مرتفعة.



العرقسوس .. سحر الطعم الذي يعشقه المصريون في رمضان

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "العرقسوس.. سحر الطعم الذي يعشقه المصريون في رمضان".

السيسي: موقع سيناء الفريد لفت إليها الأنظار عبر العصورة المختلفة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية لروح الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي اتخذ قراري الحرب والسلام بشجاعة الفرسان وبرؤية القائد الذي يتطلع لتوفير المناخ الآمن وتحقيق الاستقرار لشعبه وكافة الشعوب المحبة للسلام.

الرئيس السيسي: تعظيم القدرات الشاملة على رأس أولويات الدولة المصرية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة احتفالاتهم بأعيادهم، مؤكدًا أنه يكرر التهنئة للأخوة الأقباط فى الاحتفال بعيد تحرير سيناء، ومع قرب نهاية شهر رمضان المبارك.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 25-4-2022

استعرض برنامج "صباح البلد" من تقديم الإعلامية رشا مجدي المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين 25-4-2022.

الأرصاد تنصح المواطنين مع دخول عيد الفطر: ارتدوا ملابس ثقيلة

قالت الدكتورة منار غانم ، عوض المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة خلال تلك الأيام حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام، وتشهد إرتفاعا طفيفا عن الأيام الماضية وتصل العظمي على القاهرة الكبري إلى 31 درجة مئوية.

بشرى.. اليابان تتوصل لعلاج لفيروس كورونا وتسعى لنشره عالميا |فيديو

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن توصل اليابان لعلاج تجريبي جديد يحسن من أعراض كورونا التنفسية.

