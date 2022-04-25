أخبار التعليم.. رابط أنشطة تقييم تلاميذ الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي لأبنائنا في الخارج.. وانطلاق فعاليات ختام دوري جامعات مصر بمعهد إعداد القادة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



لجان لـ ذوي الهمم | استعدادات جامعة عين شمس لامتحانات الترم الثاني

تستعد جامعة عين شمس برئاسة الدكتورمحمود المتيني، لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 - 2022 بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

جامعة سوهاج تختتم دورتها التدريبية عن "إدارة الأزمات بالمستشفيات"

اختتمت الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بجامعة سوهاج فعاليات برنامجها التدريبي بعنوان "إدارة الأزمات بالمستشفيات"، والتي تستهدف العاملين بالمستشفيات الجامعية، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة.



جامعة الإسكندرية: عودة الأنشطة الطلابية 100%

شهد الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، حفل تنصيب مجلس إتحاد طلاب جامعة الإسكندرية للعام الجامعي الحالى، وتكريم أعضاء مجالس اتحادات طلاب الجامعة للعامين الجامعيين ٢٠٢٠/٢٠١٩ و٢٠٢١/٢٠٢٠، بحضور عمداء ووكلاء كليات جامعة الإسكندرية، وأعضاء مجلس إتحاد الطلاب، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية.



الخشت: 413 أسرة استفادت من المواد الغذائية لقافلة جامعة القاهرة بقرية المنوات

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن القافلة التنموية التي أطلقتها الجامعة من خلال طلاب من أجل مصر لقرية المنوات التابعة لمركز البدرشين، وزعت عددا من المواد الغذائية بمناسبة شهر رمضان الكريم، واستفاد منها نحو 413 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا.

انطلاق فعاليات ختام دورى جامعات مصر بمعهد إعداد القادة



انطلقت فعاليات ختام دورى جامعات مصر ضمن فوج " البطولة ..أنت الأقوى" وبمشاركة ٢٥٠ طالب وطالبة من جامعات مصر، والذي نظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى



رابط أنشطة تقييم تلاميذ الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي لأبنائنا في الخارج



أعلنت منصة الاختبارات الإلكترونية التابعة لـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إتاحة ملف أنشطة تقييم تلاميذ الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي.