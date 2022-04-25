لتيسير حركة المواطنين.. الانتهاء من رصف شارع خالد بن الوليد بغرب المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ خطط الدولة لرفع كفاءة الطرق الداخلية لتيسير حركة المواطنين.

وقال الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية تمكنت بالتنسيق مع مديرية الطرق من الانتهاء من تنفيذ اعمال الرصف بشارع خالد بن الوليد بحى غرب المدينة.

وأشار إلى أن مصطفى الدبيكى نائب رئيس المدينة تابع أعمال الرصف التى تم الانتهاء منها صباح اليوم ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية 2021 /2022.

وأكد رئيس المدينة على المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية لهذا العام لانهاءها فى الموعد المحدد لها.