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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 2 مليون جنيه.. الانتهاء من رصف طريق الحواويش / الكوثر بسوهاج

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن الانتهاء من رصف طريق الحواويش / الكوثر بنطاق مركز أخميم، بطول كيلو و100 متر، بتكلفة 2 مليون جنيه، بتنفيذ من الهيئة العامة للطرق والكباري.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفق محافظ سوهاج بشأن المتابعة المستمرة والانتهاء من رصف وتمهيد الطرق  الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة، في ظل ما تشهده المحافظة من أعمال للبنية التحتية بجميع المدن والقرى.

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وأوضح حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم أنه تم الانتهاء من أعمال رصف الطريق عقب انتهاء مديرية الري من أعمال تبطين وتأهيل الترعة المتاخمة للطريق، مشيرا إلى أهمية وحيوية الطريق الذي يربط مركز أخميم بحي الكوثر.

سوهاج رصف مليون الكوثر إخميم

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