الدوري المصري.. معسكر مغلق لـ إنبي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر إقامتها غدا باستاد الإسماعيلية في الجولة الـ 16 من منافسات الدوري المصري الممتاز .



ويسعى الجهاز الفني لإنبي بقيادة حلمى طولان إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الإسماعيلية في ظل الرغبة في الفوز بالمباراة والسير بخطى ثابتة نحو المراكز الدائفة بجدول ترتيب الدوري .



وحذر حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي لاعبيه من الصحوة التي يعيشها الإسماعيلي قبل مواجهة الفريقين معا غدا الثلاثاء .



وطالب طولان لاعبيه بالتركيز الكامل في تدريبات الفريق لتحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الإسماعيلي في ظل الرغبة في تحقيق نتيجة إيجابية واستمرار السير نحو المراكز المتقدمة بجدول ترتيب الدوري الممتاز .



ويرى طولان أن مواجهة الإسماعيلي بملعبه ووسط جماهيره الثلاثاء المقبل ستكون مباراة قوية خاصة في ظل الصحوة التي يعيشها الفريق في الفترة الأخيرة تحت قيادة مدربه حمد إبراهيم وتحقيق فوزين متتالين على حساب كلا من الاتحاد السكندري وإيسترن كومباني .

