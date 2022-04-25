وكيل طاقة النواب: ذكرى تحرير سيناء ستظل عيد العزة والكرامة للمصريين

قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن ذكري تحرير سيناء والموافق ٢٥ ابريل من كل عام هو عيد العزة والكرامة للشعب المصري والذي استردت فيه بلادنا ارض سيناء الحبيبة .

وأضاف الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم الاثنين سيظل هذا اليوم خالدا للشعب المصري يحتفلون فيه بانتصارات قواتنا المسلحة البواسل الذين يقدمون أرواحهم تضحية وفداء للوطن، مؤكدا أن قواتنا البواسل تدافع بكل غالي ونفيس عن تراب مصرنا تحت قيادة زعيمنا الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وشدد الجبلاوي علي أهمية المشروعات القومية والنهضة الحقيقية التي تنفذها القيادة السياسية داخل سيناء في مجالات مختلفة ، قائلا: تحيا مصر ، موضحا أن سيناء علي أولويات أجندة الرئيس السيسي وظهر هذا جليا مع توليه حكم البلاد من خلال التنمية الحقيقية التي تشهدها سيناء حاليا وستشهدها الأعوام القادمة.

وقدم الجبلاوي التهنئة لرئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة كل ضباط وجنود القوات المسلحة وكل المصريين.

