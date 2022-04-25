القومي للمرأة: انخفاض معدل الصور السلبية في الأعمال الرمضانية

أعلن المجلس القومى للمرأة، انخفاض معدل الصور السلبية للمرأة في كافة الأعمال الرمضانية في وسائل الإعلام كما خلص تحليل صورة المرأة ذات الإعاقة فى دراما النصف الاول من رمضان إلى تراجع صورتها السلبية بشكل كبير عن الأعوام السابقة وجاء ذلك في تقرير لجنة المرأة ذات الإعاقة الذي أعدته بالتعاون مع لجنة الإعلام بالمجلس.

وكانت أهم المؤشرات رصد صور المرأة ذات الإعاقة فى الدراما والبرامج والمادة الاعلانية المذاعة على شاشات الفضائيات والراديو والصحف والمواقع الالكترونية خلال النصف الأول من رمضان تشير إلى أن صناع الدراما والمادة الاعلانية والبرامج استجابوا لتوصيات المجلس فى السنوات الماضية وللكود الاعلامي لتناول صورة المرأة في الاعلام حيث انخفضت الصور السلبية لتناول المرأة ذات الاعاقة والأمهات لأشخاص ذوى اعاقة عن الاعوام السابقة وحلت محلها صور ايجابية تتسم معظمها بالقوة والعزيمة والتحدي

وأكد المجلس أن مساحة وجود المرأة ذات الاعاقة بذاتها وبقضاياها ما زالت تحتاج إلى تناول اكبر مقارنة بحجم ما تمثله هذه الشريحة فى المجتمع والجمهور المعنى بقضاياها

وأوضحت نتائج الرصد خلال النصف الاول من رمضان أن 44 شخصية هن لنساء ذات إعاقة وأمهات لأشخاص من ذوى الاعاقة من بين 1200 شخصية نسائية تقريبا في 320 ساعة دراما في 28 مسلسل وفى كل ما عرض من اعلانات على شاشات الفضائيات ومحطات الراديو وعلى صفحات المجلات والصحف والمواقع الاخبارية

وأشار الرصد إلى أن دراما النصف الأول من رمضان تناولت في اطار كوميدي قضية من قضايا الإعاقة كمحور لعمل درامى وهو مسلسل "أحلام سعيدة" الذى عرض لنموذج سيدة "ديدى هانم" من النساء والفتيات ذات الاعاقات البصرية وتفاعل المجتمع معها ونجح المسلسل في تقديم هذه النماذج بشكل واقعي.

وأوضح الرصد أنه على الرغم من ان ارتباط وجود شخصية المرأة ذات الإعاقة فى الدراما والإعلانات والبرامج بكونها معاقة وليس كونها انسانة فى السنوات الماضية إلا أن بعض الاعمال الدرامية عرضت للمرأة ذات الإعاقة كشخصية تواجه المشكلات الحياتية كونها امرأة اولا وليس فقط كونها ذات إعاقة (شخصية ام سيحه مسلسل توبة – الام عفاف مسلسل المداح 2 ).

واكد الرصد انه غابت عن دراما رمضان 2022 وجود اى شخصية نسائية لديها إعاقة حقيقية تظهر كممثلة في هذا الكم الضخم من الأعمال الدرامية محل الرصد وظهرت شخصية في الشخصيات المكملة وفى المجاميع والكومبارس من النساء ذات الإعاقة في 8 اعلانات ( تأكيدًا على عدم خلو شوارع مصر واماكنها من النساء ذات الإعاقة )

وأشار إلى أنه لم يتم حتى الآن رصد قيام اى من القنوات الفضائية بعرض عمل درامى او مادة اعلانية او برامج حوارية او كوميدية متاحة للأشخاص ذوى الإعاقة مترجمة الى لغة الاشارة ومصحوبة بنص مكتوب على سبيل المثال ، في تراجع واضح للعام الثانى على التوالى بعدما قدمت العام 2019 قناة دى ام سى مسلسل زلزال (استجابة لمطالب المجلس القومى للمرأة وغيرت موعد اذاعته ليناسب مواعيد مشاهدة ذوى الاعاقات السمعية) .

وتابع الرصد أن المادة الإعلانية المقدمة شهدت تطورا إيجابيا عن العام الماضى حيث ازدادت معدلات الإعلانات التى تعرض للأشخاص ذوى إعاقة بشكل إيجابى و ملحوظ منها اعلان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية للمطرب تامر حسني الذى قدم من بين شخصياته الايجابية طفل ذو إعاقة حركية وظهر التناول السلبى في استخدام عدد من المصطلحات غير المناسبة على لسان الشخصيات "اعمى – عمية – مكسح"

واختتم الرصد بالاشادة باستجابة صناع الدراما والقائمين على تنفيذ المادة الاعلانية المذاعة على شاشة الفضائيات واثير الموجات الاذاعية لتوصيات رصد المجلس في السنوات الماضية لوجود صور سلبية لتناول المرأة ذات الاعاقة والأمهات لأشخاص ذوى اعاقة وقضاياهم على شاشات الفضائيات واثير الاذاعة وان معدل الصور السلبية لتناول النساء والفتيات ذات الإعاقة والامهات لأشخاص ذوى اعاقة انخفض فى الدراما والمادة الإعلانية والبرامج عن الاعوام السابقة بشكل ملحوظ

جدير بالذكر أن هذا هو العام السادس علي التوالي الذي يشهد تعاون بين لجنتي الاعلام برئاسة الدكتورة سوزان القليني ولجنة الاعاقة برئاسة الدكتورة هبة هجرس لرصد صورة المرأة ذات الاعاقة .