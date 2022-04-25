عودة مابولولو ومانجا لقائمة عماد النحاس أمام المقاولون بالدوري

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري معسكرا مغلقا عقب مران اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الأسبوع الـ 16 من الدوري الممتاز.

وضم عماد النحاس المدير الفني للفريق 22 لاعبا في قائمته للمباراة وهم:

محمد عبدالمنصف،احمد يحيي،صبحي سليمان،هشام صلاح،السيد سالم،عبدالله نصيب،محمد عبدالسلام،نادر رمضان،كريم يحيي،محموك شبانة،خالد الغندور،عبدالغني محمد،احمد عادل ميسي،فوزي الحناوي،مروان عطية،ابراهيم حسن،كريم ممدوح،احمد راشد ،بناجمين بواتنج،مابولولو،احمد نبيل مانجا.

ويغيب عن الفريق سعيدو سمبوريه للإيقاف بسبب حصوله علي كارت احمر في المباراة السابقة أمام الزمالك.

وحرص محمد مصيلحي رئيس مجلس الإدارة علي حضور مران أمس وشدد علي الاعبين بضرورة التركيز في المبارايات القادمة،وقرر رصد مكافآت للاعبين في حال الفوز