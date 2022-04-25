فقرة تدريبات بدنية خاصة لـ لاعبي الزمالك اليوم

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا للقاء المصري المقبل في الدوري الممتاز.

وتولى أندريه فيليب مخطط الأحمال بالفريق قيادة هذه الفقرة التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة وسباقات سرعة وقفزا من فوق الحواجز، بالإضافة إلى تدريبات نقل الكرة من لمسة واحدة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق صدارة مسابقة الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة جمعها من 15 مباراة.