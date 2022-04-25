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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

خالد الجندي: لهذه الأسباب لم يذكر القرآن ما الذي أنزل ليلة القدر

خالد الجندي
خالد الجندي

أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الآية الكريمة "إنا أنزلناه في ليلة القدر" لم تتحدث ما الذى تم تنزيله وهو نوع من أنواع التشويق، فمن يعرف اللغة هم أهل الله سبحانه وتعالى.

وأضاف الجندى، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن الله عز وجل هو من تولى عملية إنزال القرآن، والملائكة هي التي تنزل بالقرآن.

وتابع خالد الجندي، أن الإنزال الإلهى على سبيل المباشرة فهو من قام وباشر وأراد تنزيل القرآن بينما إنزال جبريل للقرآن من قبيل السببية فهو الأداة التي استخدمها الله سبحانه وتعالى لإنزال القرآن، مستطردا: هناك تنزيل المباشرة الخاص بالله إنزال مطلق والتنزيل السببية خاص بسيدنا جبريل.
 

علاقة النجوم بنزول القرآن 

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن بغض المشايخ يعبرون عن المرحلة الأولى لنزول القرآن الكريم، بأنه نزل منجما ومفرقا، وهذا ما يعنى أن القرآن نزل مفرقا على مواقع النجوم.  
وتابع خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "نحن نفهم القرآن الكريم،  على المفسر به، وليس مراد الله، نحن نحاول نفهم ونفسر، لذلك كل مفسرين القرآن الكريم، بيختموا تفسيرهم بقول الله أعلم، لأنه لا أحد يستطيع أن يعرف مراد الله، ولذلك نفسر ما فهمناه من القرآن لأنه حمال أوجه ".


الحفاظ على أرواح المصلين

وجه الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشكر لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على قرارات بشأن المساجد والحفاظ على أرواح المصلين.

وقال : " أشكر وزير الأوقاف الراجل المسلم المؤمن، أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله، الرجل الفاهم، الرجل الذي يراعي الله ويراعي العباد ويراعي العبادة".

ولفت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته غير المكتوبة، لافتاً إلى أن حديث النبي يبين أن صلاة المرء في بيته لها تأثير، وتفوق الصلاة في المسجد في غير الصلوات الخمس المكتوبة .

وأشار خالد الجندي خلال برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على قناة دى أم سي إلى أن أصحاب العقول الخربة سيروجون إلى أنه مخطط ضد الإسلام، مبيناً أن صلاة النوافل تكون في البيوت والفريضة في المساجد، وبالتالي يجوز صلاة النوافل في المساجد وفى المنازل ولا يقول فرض صلاة النوافل في المساجد سوى معظم السلفيين.

وقال، إن ليلة القدر لا تأتى إلا لمن صفى قلبه لله عز وجل، ونحن في سباق الآن للفوز بغنيمة الله بالعفو والصفح والاستغفار والاتجاه لله سبحانه وتعالى وتطهير القلوب والنفوس، فأخرجوا من الخلافات والتزموا بيتكم في صلاة التهجد.

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