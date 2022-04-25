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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاحتفال باﻷعياد داخل مراكز التأهيل والإصلاح

صدى البلد

أقام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالات عيد القيامة المجيد بالتزامن مع إحيائها في ربوع مصر، وهذا تأكيد لمجهود وزارة الداخلية والرئيس السيسي في إنشاء كنيسة لزيارة النزيلات واحتفالهن بالأعياد .

كما انطلقت ترانيم عيد القيامة المجيد تنساب بين جنابات مراكز الإصلاح والتأهيل في حضور رجال الدين المسيحي وسط النزيلات والنزلاء وفي دور العبادة المخصصة لذلك والتي أقيمت داخل مراكز التأهيل لإحياء المناسبات الدينية وإعلاء لحقوق الإنسان .

كما علق بعد النزلاء أن وجود الكنيسة داخل مراكز التأهيل هو تأهيل ؛ كما عبر بعد النزلاء عن فرحتهم الكبيرة بهذه المناسبة بتواجد كنيسة في مركز التأهيل لأداء الشعائر والقداس  والاحتفال بالأعياد في مراكز التأهيل ؛ كما في الخارج وهو ما يضفي البهجة والفرحة عليهم .

كما أشاد النزلاء بمنظومة  الإصلاح والرعاية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتي توفر لهم حياة كريمة وإحياء الشعائر الدينية هي جزء كبير من الإصلاح في مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة لأنها تعتمد على تصحيح السلوكيات وإكساب المفاهيم والمهارات الجديدة للنزلاء وتقديم كافة الرعاية لهم؛ وهو ما يؤهلهم لبداية حياة جديدة عقب الإفراج عنهم .

 

 


 

عيد القيامة احتفالات عيد القيامة السيسي

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