رامز جلال عن بانون: بيشرب قهوة بقلب وإعلان كوميدي مع فان دام..فيديو

حل بدر بانون مدافع النادي الأهلي المصري ضيفا اليوم في برنامج المقالب « رامز موفي ستار» للفنان رامز جلال ، على فضائية « أم بي سي مصر»، .

وعلق رامز جلال علي تواجده قائلا " بانون بيشرب القهوة بقلب بعد إذن سيد عبد الحفيظ هنولعه سيجارة "، ورد علية فان دام وهو جالس مع بانون قائلا " أنا في الكرة لست جيدا".

ومن جانبه قال بدر بانون خلال تصوير الإعلان مع فان دام " طول ما الكوروكو في رجليك محدش هيقدر عليك "، وعندما جاء إليه فان دام قال له " حللي أزمتي خدوا مني جزمتي ".

تم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.