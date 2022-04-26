جامعة حلوان تدشن حملات لدعم المستشفيات ضمن الخدمات المجتمعية.. ومهدي يؤكد: نعمل على إحداث تكامل بين الحياة الأكاديمية والخدمية.. والطلاب: تعتبر تدريبا عمليا لنا

رئيس جامعة حلوان: دور الجامعة مهم في التواصل المجتمعي وتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين

عميد علوم حلوان: تدريب عملي للطلاب لزيادة الأبحاث العلمية

طلاب جامعة حلوان: التدريب العملي يعمل على زيادة الخبرة العلمية لدينا

تعد خدمة المجتمع من أهم وظائف الجامعة في الوقت الراهن لأهميتها في تنمية القدرة على المشاركة والإسهام في بناء المجتمع وحل مشكلاته وربط البحث العلمي باحتياجات قطاعات الانتاج والخدمات .

تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات إلى إحداث دور هام وبارز للجامعات في خدمة المجتمعات المحيطة بها، بما يسهم في تنمية الثروة البشرية الشابة لتكون قادرة على بناء دولة حديثة مؤسسة على المعرفة، وقادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

قال الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان لصدى البلد، أن جامعة حلوان لا تدخر جهداً في تقديم كل الدعم اللازم من منطلق إيمانها بدورها المجتمعى فى ضوء التكامل الذى تسعى إليه وزارة التعليم العالي لتحقيقه بين الجامعات المصرية لضمان تقديم خدمات ملموسة للمجتمع المصرى.

وأكد الدكتور مهدى، علي دور جامعة حلوان في التواصل المجتمعي والدعم والمساعدة والمساهمة من أجل تقديم كافة سبل الدعم لجميع أفراد المجتمع وذلك من أجل تقديم كافة سبل الدعم لجميع أفراد المجتمع المحيط لخلق بيئة أفضل للمعيشة ما يحقق تقدم المجتمع وازدهاره.

وأوضح أن جامعة حلوان حريصة كل الحرص على المشاركة الفاعلة من أجل خدمة المجتمع، حيث تسعى الجامعة إلى غرس مبادئ المواطنة والمسؤولية المجتمعية لطلاب الجامعة وخريجيها وموظفيها لتطوير الخبرات ونقل المعرفة والمساهمة في خلق مجتمعات قوية عبر إحداث تكامل بين الحياة الاكاديمية والخدمات التطوعية والشراكات المجتمعية.

وفى هذا الإطار قامت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة وإشراف وتنفيذ الدكتور خالد عبد الغفار القاضى عميد كلية الاقتصاد المنزلي ومستشار رئيس جامعة حلوان للتواصل المجتمعي، بتدشين حملة لدعم مستشفى الناس للقلب شارك فيها مكتب العمل التطوعي بكلية الاقتصاد المنزلي ومجلس التواصل المجتمعي بالجامعة.

وقال الدكتور خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي ومستشار الجامعة للتواصل المجتمعي، أن دعم مستشفى الناس الخيري يعد أعظم خدمة لقلوب أطفال من أبناء مصر من الطبقات التي تحتاج دعمنا جميعا.

وأشار الدكتور القاضى إلى أن أعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد المنزلي ولجنة التواصل المجتمعي قد قاموا بالتبرع المستشفي وقد قاموا بالتعرف على جميع منشآت المستشفى، مقدمآ الشكر إدارة المستشفى لإتاحة الفرصة لكافة الزائرين التعرف المستشفى وكيفية العمل

ومن جانبه أشار زين العابدين الشريف المستشار الإعلامى للقبائل والعائلات المصرية، إلى أنه سوف يتم زيارة العديد من المستشفيات بالتنسيق مع مجلس التواصل المجتمعي بجامعة حلوان.

كما حضر الزياره من كلية الاقتصاد المنزلي الدكتور نعيم رابح وكيل الكلية لشئون الطلاب والدكتور وليد شعبان خبير ريادة الأعمال بالجامعة والدكتور إيناس عصمت والدكتور مني عرفة مكتب العمل التطوعي والأستاذة نهى راضي مدير العلاقات العامة والإعلام والاستاذة سمية سليم مدير مكتب وكيل الكليه واتحاد الطلاب ولفيف من طلاب برنامج التغذية العلاجية.

وحضر من لجنة التواصل المجتمعي بالجامعة الدكتور محمد سامي والدكتور هبه شاكر كلية التجارة الاستاذ محمود سعد مدير عام الخطة والموازنة بالجامعة والأستاذ عبد الرحيم امين اللجنه التنسيقيه بمجلس التواصل المجتمعي.

وفى هذا الإطار في ظل اهتمام جامعة حلوان بالطلاب والتدريب العملي لهم، وقعت كلية العلوم جامعة حلوان إتفاقية تعاون مشترك بين قسم الفيزياء بالكلية ومستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاجها لسرطان الثدى، فى احتفالية أقيمت بمقر المستشفى.

ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة وقام بتوقيع الإتفاقية الدكتور عماد ابو الدهب عميد الكلية والدكتور محمد عمارة مدير المستشفى، بمشاركة الدكتور مجدى الحجرى رئيس قسم الفيزياء، الدكتور أحمد امين رئيس قسم العلاج الإشعاعي بالمستشفى، فى حضور السيد الدكتور مدحت وهبه - أستاذ الفيزياء الحيوية بالقسم.

وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم أن الاتفاقية تهدف إلى تنفيذ العديد من الأنشطة فى كافة المجالات كتدريب عملي لطلاب الكلية وفتح وحدات المستشفى لطلاب برنامج الماجستير فى الفيزياء الطبية التطبيقية النوعى.

وأشار أبو الدهب أن ذلك يأتى لعمل أبحاث رسائل الماجستير الخاصة بهم من أجل المساهمة البحثية فى تطوير العلاج الإشعاعي لسرطان الثدى.

وأعرب الطالب خالد جمال الطالب بكلية العلوم جامعة حلوان، أن زيادة فرص التدريب العملي بالكلية أمر محمود لانه يجعل الطالب يكتسب الخبرة العملية أثناء فترة دراستة .

بينما قالت رقية حسن أحد طلاب كلية العلوم، أن الشاركة مع مستشفي يعمل على زيادة أبحاثنا العملية حيث أصبحت لدينا مصدر هام لخذ العينات التى نتحتاج إليها لعمل أبحاثنا .

بينما قال وائل توفيق أحد طلاب جامعة حلوان: أن المشاركة فى الحملات التى تقوم بها الجامعة للمساعدة بالمجتمع من الأشياء الجيدة حيث تقوم على تنمية المجمتع والمناطق والقرى والتى تتواجد بجوار الجامعة، والتى يتواجد بها زملائنا .

ولم تتوقف تعاون جامعة حلوان مع مجلس القبائل والعائلات المصرية عند هذا الحد فقد دشن المجلس بالتعاون مع الجامعة حملة لدعم مستشفى أبو الريش الألماني للأطفال حيث تم زيارة وفد من مجلس القبائل بحضور السيد ناصر البدري نائب رئيس المجلس والعمدة فوزي شعيب مساعد رئيس المجلس والأستاذ محمد سلامة والأستاذ محمد سامي أعضاء المجلس والأستاذ زين خليفة المستشار الإعلامى للمجلس، ومن جامعة حلوان حضر الدكتور خالد عبد الغفار القاضى عميد كلية الاقتصاد المنزلي ومستشار رئيس جامعة حلوان للتواصل المجتمعي والذي أشرف على تخطيط وتنفيذ الزيارة والدكتور عبدالرحيم العزازي أمين اللجنة التنسيقية لمجلس التواصل المجتمعي.

أوضح مستشار رئيس جامعة حلوان للتواصل المجتمعي، أن الجامعة وضعت بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية خطة لزيارة باقي المستشفيات الموضوعة من قبل مجلس التواصل المجتمعي.