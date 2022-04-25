زيادات غير مبررة.. ظاهرة الأوفر برايس مازالت مستمرة بأسعار سوزوكي سويفت 2022

مازالت ظاهرة الاوفر برايس تواصل انتشارها داخل السوق المصري للسيارات، على الرغم من إعلان جهاز حماية المستهلك قرارات جديدة تعمل على انتهاء تلك الظاهرة والتي تعني التسليم الفوري مقابل دفع قيمة اضافية غير رسمية.

وتأتي هذه الظاهرة بالتزامن مع الزيادات الرسمية المبررة التي اعلنها وكلاء شركات تصنيع السيارات، ولكن الغير مبرر على الإطلاق هو فرض تلك القيمة الاضافية والغير رسمية، والتي قد تتعدى حاجز الـ 100 ألف جنيه لبعض الطرازات.

وخلال رصد لظاهرة الاوفر برايس بالسوق المصرى للسيارات، يقوم بعض التجار بمحيط محافظة القاهرة والجيزة بفرض قيمة اضافية للكثير من الطرازات ومنها النسخة سوزوكي سويفت والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك صغيرة الحجم، حيث بلغت قيمة الاوفر برايس بنسبة تصل إلى 60 ألف جنيه.

بينما تقدم السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 بسعر رسمي يبلغ يبدأ من 250 ألف جنيه حتى 280 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات SCREEN2TON، وتمتلك السيارة محرك رباعي الاسطوانات سعة 1200 سي سي، يستطيع ان ينتج 84 حصانا، و 107 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

وترتكز السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2450 مم، وبطول كلي يبلغ 3840 مم، و بعرض يبلغ 1735 مم، و 1495 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 211 لتر، ومقصورة داخلية تتسع إلى 5 أفراد.