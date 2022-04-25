حوافز استثمارية وشراكة للقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة.. ونواب: استراتيجية فعالة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.. ومصادر آمنة للبيئة

- النائب أحمد فرغلي: تحفيز الاستثمار لتأمين مصادر الطاقة المتجددة ضرورة



- النائب إبراهيم نظير: الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة استراتيجية فعالةً لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية



- النائب أحمد سمير: هناك خطوات فعالة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين بحلول 2023



أكد عدد من أعضاء البرلمان أهمية الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، باعتبارها استراتيجية فعالةً لتحقيق مختلف أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكونها مصادر صديقة للبيئة واستعمالها من شأنه أن يؤدي إلى تنويع مصادر الطاقة وبالتالي تحقيق وفرة في المصادر التقليدية للطاقة.

جاء ذلك في ضوء إعلان الحكومة عن حوافز للاستثمار فى الطاقة المتجددة وشراكات بين القطاع الخاص بمصر والإمارات، حيث استعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فرص التعاون الواعدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتاً إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتوطين صناعة المعدات الخاصة بالطاقات المتجددة، ووجود استعداد جاد من جانب القطاع الخاص المصري للدخول في شراكات في هذا المجال.

أكد النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس الشيوخ، أن هناك أهمية كبيرة لوجود تعاون مصري - إماراتي على مستوى الطاقة المتجددة، وذلك في ظل الأزمات العالمية سواء كانت على مستوى الأزمة الروسية الأوكرانية، وما يعانيه العالم من أزمة في الطاقة بسببها، أو على مستوى ظاهرة التغير المناخي.

وأضاف النائب أحمد سمير، في تصريح خاص لـ «صدى البلد»، أن مصر تحتاج إلى الاستفادة من الخبرات الإماراتية في مجال استخدام الطاقة المتجددة، لاسيما وأن دولة الإمارات سباقة في هذا المجال، كما سيساعد على إدخال التكنولوجيا في مجال الطاقة المتجددة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر تلعب حاليا دورًا محوريًا على مستوى الاكتفاء الذاتي من الطاقة، حيث استطاعت أن تحقق اكتفاءً ذاتيا على مستوى الغاز الطبيعي، بفضل الاكتشافات، ثم بعد ذلك تنتقل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول والسولار بحلول عام 2023.

وأكد النائب أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، خاصة في ظل عوامل التغير المناخي، والتي دفعت جميع دول العالم إلى إنتهاجها، وعلى رأسها طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

من جانبه، قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن مصر قطعت شوطا طويلا لتأمين احتياجاتها من الكهرباء والطاقة المتجددة طوال السنوات الماضية، وحققت أهدافها بنجاح تام، وهو ما يظهر في انعدام انقطاعات الكهرباء ووجود فائض يسمح بالتصدير للخارج، علاوة على استمرار وتواصل كافة مشاريع التنمية.

وأضاف النائب إبراهيم نظير، في تصريحا خاص أن الاستثمار في الطاقة استراتيجية فعالةً لتحقيق مختلف أهداف التنمية الاقتصادية و الاجتماعية باعتبارها أنها مصادر صديقة للبيئة و استعمالها من شأنه أن يؤدي إلى تنويع مصادر الطاقة و بالتالي تحقيق وفرة في المصادر التقليدية للطاقة.

وأكد «نظير» على الدور الذي يمكن أن يلعبه الاستثمار في الطاقات المتجددة في تحقيق ثنائية حماية البيئة والتنمية المستدامة من خلال عرض المقومات الجغرافية والمؤشرات الاقتصادية لمصادر الطاقات المتجددة، و إمكانيات الاستفادة منها في فرصٍ استثماريةٍ تحقق متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.



فيما قال النائب أحمد فرغلي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إنه مع تشجيع أي استثمارات أجنبية في مصر، من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو، والاستفادة من الخبرات الخارجية.

وأشار النائب أحمد فرغلي، لـ «صدى البلد»، إلى أن وجود استثمارات إماراتية في مجال الطاقة المتجددة شئ جيد في مجمله، لكن يجب أن تعلن الحكومة عن شكل هذا التعاون وتفاصيله.

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، على أهمية تأمين مصادر الطاقة المتجددة والتوسع في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز دور الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، التي تعتمد عليها مصر في عملية التنمية بما فيها التوسع في طاقة الرياح لتوليد الكهرباء خلال الآونة الاخيرة خطوة قوية لتعزيز مصادر الطاقة في مصر.