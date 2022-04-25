عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميديا هب: استمرار تقديم أحداث مسلسل المشوار.. والحلقات الأخيرة تحمل مفاجآت

صدى البلد

أكدت وكالة MediaHub - سعدي جوهر الإعلامية ، أن مسلسل "المشوار" الذى يقدم خلال شهر رمضان المبارك ، يواصل تقديم أحداثه الدرامية المُثيرة خلال رحلة هروب ماهر وورد .

وأضافت وكالة MediaHub - سعدي جوهر الإعلامية ، أن الحلقات الأخيرة من مسلسل " المشوار" ستحمل مفاجآت عديدة ومزيد من الأحداث الدرامية المُشوقة والمؤثرة دراميًا.

جدير بالذكر أن صناع المسلسل يواصلون العمل للانتهاء من الحلقات الأخيرة وبالأخص النجم الفنان محمد رمضان الذي لم يدخر جهدًا في مواقع التصوير المختلفة خلال الشهرين الماضيين دون انقطاع وبالتزام شديد حرصًا على إنهاء العمل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

الذهب يقفز لأعلى سعر في تاريخه.. وعيار 21 يصل لمستوى غير متوقع

بـ العناية المركزة | وفاة الطالبة ميسرة ضحية حادث الدهس في المحلة

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

لامبارد: ايفرتون خسر من ليفربول العدواني بسبب محمد صلاح

الأوقاف: فتح المساجد لأداء صلاة التهجد من ليلة 27 حتى نهاية رمضان

هل ليلة القدر كانت أمس 2022 أم لدينا 3 ليالي؟.. اعرف كم علامة ظهرت

وصلت الصعيد.. الأرصاد : عاصفة ترابية قوية قادمة من السعودية | صور

ترشيحاتنا

دعاء ليلة القدر لفك الكرب .. 15 دعوة لا ترد حتى مطلع الفجر

عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر: ذكرى تحرير سيناء تستحق الاحتفال بها.. فيديو

عبدالمنعم لاعب الأهلي الوحيد في التشكيل المثالي لإياب ربع نهائي دوري الأبطال

بعد قتله لشخصين.. القبض على ضابط بشرطة باريس لإطلاقه النار على سيارة

الهيدروجين الأخضر ..هل ينجح في إسقاط عرش النفط؟|جهود الدولة للتحول نحوه

اقتصاد الكويت|البنك المركزي: طرح سندات بـ200 مليون دينار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني رمزي لـ صدي البلد: مشاركتي في العائدون شرف.. والنجاح فاق توقعاتي.. وتقديم أعمال غير كوميدية أصبح أمر وارد

في شم النسيم "الجو مش ربيع".. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس وسقوط الأمطار؟

باللحم والباذنجان.. طريقة عمل المقلوبة في رمضان

دولة تعلن الإخصاء الكيميائي عقوبة لـ مغتصبي الأطفال

فيديو

كواليس نجاة فريق عمل مسلسل للموت2 من موت محقق .. فيديو جراف

يزيد احتمالية الإصابة بكورونا.. الأطباء يحذرون من تناول الفسيخ في شهر رمضان

تعدد زيجاتها وشراء سجائر لحماتها.. أسرار في حياة ميار الببلاوي "فيديوجراف"

نادية الجندي تفتح النار: اللجان الإلكترونية دلوقتي بتنجّح أي مسلسل "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

اﻟﻤﺰﻳﺪ