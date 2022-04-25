ميديا هب: استمرار تقديم أحداث مسلسل المشوار.. والحلقات الأخيرة تحمل مفاجآت

أكدت وكالة MediaHub - سعدي جوهر الإعلامية ، أن مسلسل "المشوار" الذى يقدم خلال شهر رمضان المبارك ، يواصل تقديم أحداثه الدرامية المُثيرة خلال رحلة هروب ماهر وورد .

وأضافت وكالة MediaHub - سعدي جوهر الإعلامية ، أن الحلقات الأخيرة من مسلسل " المشوار" ستحمل مفاجآت عديدة ومزيد من الأحداث الدرامية المُشوقة والمؤثرة دراميًا.

جدير بالذكر أن صناع المسلسل يواصلون العمل للانتهاء من الحلقات الأخيرة وبالأخص النجم الفنان محمد رمضان الذي لم يدخر جهدًا في مواقع التصوير المختلفة خلال الشهرين الماضيين دون انقطاع وبالتزام شديد حرصًا على إنهاء العمل.