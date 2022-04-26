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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كلاسيكي عصري .. كابريس العريقة تنافس تسلا S بلايد الكهربائية |فيديو

كلاسيكي عصري .. كابريس
كلاسيكي عصري .. كابريس العريقة تنافس تسلا S بلايد الكهربائية

لا يوجد مستحيل في عالم سباقات السيارات، حيث ظهرت من قبل انطلاقات تنافسية بين اكبر عمالقة البيك اب، أو تسارع السيارات الخارقة صاحبة الاداء المميز، بالاضافة إلى تسابق طرازات اخرى كلامنها يحمل طابع خاص من التنافسات.

كلاسيكي عصري .. كابريس العريقة تنافس تسلا S بلايد الكهربائية |فيديو 

ولكن عندما يتعلق الموضوع بسباق كلاسيكي عصري فيبدو أن الامر سوف يختلف كثيرًا، وذلك بعد أن ظهرت السيارة الكلاسيكية الرائعة شيفروليه كابريس صاحبة التصميم الراقي والمميز، والذي يذكرنا باطلالتها الفريدة عبر الزمان وخاصة في حقبة السبعينيات، في مواجهة احد اقوى السيارات العصرية وهي تسلا بلايد S.

 

تمتلك السيارة شيفروليه كابريس جنوط كبيرة الحجم يبلغ قياسها 26 بوصة، مع تصميم مروحي الشكل، بالاضافة طول السيارة القياسي الشهير، مع طلال خارجي باللون الاسود ولمسات فضية اللون تشمل الصادم الامامي والخلفي والناحية الجانبية.

 

وتضم شيفروليه كابريس محرك LS7 V8 محسن من C6 كورفيت Z06، يستطيع ان ينتج قوة هائلة قدرها 2.500 حصانا، مقترن بشاحن تيربو عملاق، مما جعلها تقدم انطلاقة فريدة بقطع مسافة الربع ميل الخاصة بالسباق بسرعة نهائية قدرها 253.4 كيلومتر في الساعة مع توقيت زمني يبلغ 9.292 ثانية فقط، على عكس ايقونة تسلا السيارة بلايد S، والتي قطعت نفس المسافة في مدة زمنية قدرها 9.347 ثانية.

 

مواجهات قوية .. كابريس العريقة تنافس تسلا S بلايد الكهربائية

كلاسيكي عصري تسلا S بلايد الكهربائية كابريس كابريس العريقة

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