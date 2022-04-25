كشف ملابسات اتهام شخص لضابط شرطة بالتواطؤ مع طليقته.. والتحريات تبين أحكام ضده

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات اتهام أحد الأشخاص، زعم خلالها قيام أحد ضباط الشرطة مركز شرطة أشمون، بالتواطؤ مع طليقته وأهليتها في حفظ المحاضر المحررة منه ضدهم.

وكانت أجهزة الأمن قد كثفت جهودها لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، زعم خلاله قيام أحد ضباط الشرطة مركز شرطة أشمون، بالتواطؤ مع طليقته وأهليتها في حفظ المحاضر المحررة منه ضدهم.

وبالفحص.. تبين أن الشخص صاحب مقطع الفيديو المشار إليه، له معلومات جنائية، ومطلوب التنفيذ عليه في عدة أحكام قضائية.. وأنه في غضون عام 2017، قام بتحرير محضر ضد شقيقي طليقته لقيامهما بإضرام النيران بمركبة "التوك توك" خاصته، وحكم عليهما بالحبس لمدة شهرين، وفي غضون عام 2019 تقدم المذكور ببلاغ للنيابة العامة بأشمون بتضرره من طليقته إبان فترة زواجهما، لوجود خلافات بينهما.

كما أكدت التحريات والمعلومات وجود خلافات بين المذكور وطليقته وأهليتها، ومحررا بشأنها عدة قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في إطار القانون دون ثمة تواطؤ .. وفي وقت لاحق وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم المذكور للتنفيذ عليه في الأحكام القضائية الصادرة ضده.