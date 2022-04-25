تامر عبد المنعم: منة عرفة بتتجوز وتطلق من نفس الشخص كل يوم

علق الفنان تامر عبد المنعم، عن قضية انفصال الفنانة منة عرفة عن زوجها، قائلا:" دي كل يوم بتتجوز وبتطلق من نفس الشخص".

وأضاف تامر عبد المنعم في حواره في برنامج " سابع سما " المذاع على قناة " النهار "، :" جدتي كانت بتقول مينفعش ننشر غسيلنا قدام الناس، ومش كل حاجة ينفع تتقال واللي بيحصل من منة عرفة وطليقها كتير وأوفر ".



وتابعت تامر عبد المنعم :" هل ينفع اتخانق مع مراتي في البيت اطلع اتكلم على السوشيال ميديا عن تفاصيل الخلاف ".

ولفت تامر عبد المنعم :" أكثر بحث على السوشيال ميديا عن منة عرفة يرتبط بموضوع زوجها"، مضيفا:" على منة عرفة ان تهدأ وتبدأ صفحة جديدة وتركز في التمثيل والأعمال الفنية ".

