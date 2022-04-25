النائب أحمدي بدوي: مناقشة قانون حماية مستخدمي التواصل الاجتماعي استغرق 63 جلسة

قال النائب أحمدي بدوي، إن مناقشة قانون حماية مستخدمي التواصل الاجتماعي استغرقت 63 جلسة لأهميته الكبيرة، وما يتعرض له المواطنون من الجرائم الإليكترونية بنسبة كبيرة جدا".

وطالب النائب أحمد بدوي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بضرورة وجود إعلام حرب في الوقت الراهن لمواجهة إعلام جماعة الإخوان الإرهابية الذي يبث الشائعات والسموم لمحاولة الفرقة والإحباط لدي الشعب المصري، مشيرا إلى أنه يجب توعية المشاهدين بأغراض الإعلام المعادي للدولة.

تابع النائب أحمد بدوي، إن إعلام الجماعة الإرهابية بنشر أخبار لا تمت للواقع بأي صلة، مشيرا إلى أن هناك حرب يشنها أهل الشر على الدولة المصرية، لافتا إلى أن نسب مشاهدتهم ضعيفة مما يؤكد على أن الشعب المصري فقد الثقة فيهم.

ولد أحمد رجب بدوي 25 من نوفمبر عام 1979 بمحافظة القليوبية، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام عام 2001.

والتحق بالعمل بجريدة الجمهورية وعمل بأقسام السياسة والمحافظات والتحقيقات الصحفية والحوادث والقضايا وتدرج في المناصب القيادية كرئيس لقسم ثم مساعد لرئيس تحرير جريدة الجمهورية ووصل إلي درجة نائب رئيس تحرير الجمهورية الإلكتروني ويعد من أوائل الصحفيين الذين عملوا بالصحافة الإلكترونية.

ثم التحق بالعمل في إعداد وتقديم البرامج التليفزيونية ومن أشهر البرامج التي أعدها " برنامج خلف الأسوار " وبعدها بدأ في تقديم برنامجه الشهير " من الجاني " والذي أذيع علي فضائيتي العاصمة والحدث اليوم والذي يناقش القضايا الاجتماعية.

وفي عام 2015 ترشح للانتخابات البرلمانية لأول مرة وكان عمره 33 عاما وحقق نجاح منقطع النظير حيث فاز في الانتخابات من الجولة الأولي.