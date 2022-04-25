النائب أحمد بدوي: وزير الاتصالات أحدث طفرة في تكنولوجيا المعلومات

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحدث طفرة غير مسبوقة في تكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن هناك تعاون كبير ومثمر بين السلطة التشريعية والتنفيذية.



وأضاف النائب أحمد بدوي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الدكتور عمرو طلعت لديه فكر و رؤية كبيرة في منظومة التحول الرقمي، مشيرا إلى أنه لا يوجد خلاف مع وزير الاتصالات ولكن قد تختلف الرؤى فقط لكن الهدف واحد".

تابع النائب أحمد بدوي، مصلحة الوطن والمواطن خط أحمر في حياته لا يسمح لأحد بتجاوزه، مشيرا إلى أنه لا يقبل أن تتم أخباره الشخصية والعائلية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام المختلفة"، إنما ما يخص العمل فهو أمر مسموح للجميع في إطار المنفعة العامة".

ولد أحمد رجب بدوي ٢٥ من نوفمبر عام ١٩٧٩ بمحافظة القليوبية، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام عام 2001.

والتحق بالعمل بجريدة الجمهورية وعمل بأقسام السياسة والمحافظات والتحقيقات الصحفية والحوادث والقضايا وتدرج في المناصب القيادية كرئيس لقسم ثم مساعد لرئيس تحرير جريدة الجمهورية ووصل إلي درجة نائب رئيس تحرير الجمهورية الإلكتروني ويعد من أوائل الصحفيين الذين عملوا بالصحافة الإلكترونية.

ثم التحق بالعمل في إعداد وتقديم البرامج التليفزيونية ومن أشهر البرامج التي أعدها " برنامج خلف الأسوار " وبعدها بدأ في تقديم برنامجه الشهير " من الجاني " والذي أذيع علي فضائيتي العاصمة والحدث اليوم والذي يناقش القضايا الاجتماعية.

وفي عام 2015 ترشح للانتخابات البرلمانية لأول مرة وكان عمره 33 عاما وحقق نجاح منقطع النظير حيث فاز في الانتخابات من الجولة الأولي.