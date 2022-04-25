النائب أحمد بدوي: المهرجانات أضرت بالفن المصري وأساءت للذوق العام

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن مؤدي المهرجانات أضروا بالفن المصري بشكل كبير، وأساءوا للذوق العام أيضا، ولكن للأسف حققوا مشاهدات كبيرة على السوشيال ميديا.

وأضاف أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الإجراءات التي تم اتخاذها ضدهم من نقابة الموسيقيين خلال الفترة الماضية جيدة، من أجل ردعهم حفاظا على الذوق العام.

وتابع أن الدراما المصرية في تطور مؤخرا، لكن قبل الفترة الحالية كانت تحتاح للتعديل والتطوير، "كنا محتاجين نكتب نصوص جيدة، وهو ما بدأ يحدث مؤخرا.

على الجانب الآخر، قال النائب أحمد بدوي "إنه تعلم الكثير من الإعلامية نهلة عبدالعزيز وذلك من خلال عمله معها في بدايته العملية، حيث تعلم منها شغل الإعداد التلفزيوني وكيف يكون مذيع ناجح.

ولد أحمد رجب بدوي 25 من نوفمبر عام 1979 بمحافظة القليوبية، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام عام 2001.

والتحق بالعمل بجريدة الجمهورية وعمل بأقسام السياسة والمحافظات والتحقيقات الصحفية والحوادث والقضايا وتدرج في المناصب القيادية كرئيس لقسم ثم مساعد لرئيس تحرير جريدة الجمهورية ووصل إلي درجة نائب رئيس تحرير الجمهورية الإلكتروني ويعد من أوائل الصحفيين الذين عملوا بالصحافة الإلكترونية.

ثم التحق بالعمل في إعداد وتقديم البرامج التليفزيونية ومن أشهر البرامج التي أعدها " برنامج خلف الأسوار " وبعدها بدأ في تقديم برنامجه الشهير " من الجاني " والذي أذيع علي فضائيتي العاصمة والحدث اليوم والذي يناقش القضايا الاجتماعية.

وفي عام 2015 ترشح للانتخابات البرلمانية لأول مرة وكان عمره 33 عاما وحقق نجاح منقطع النظير حيث فاز في الانتخابات من الجولة الأولي.

