علي جمعة: الله يتجلى بصفاته بكل صغيرة وكبيرة في الكون

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في تفسير قول الله تعالى "وما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر " هنا جمعوا بين إنكار وجود الله سبحانه وتعالى وبين إنكار الدهر وعندما ينكر الناس الله وينكرون التشريع وينكرون الحساب تصبح الدنيا بلا معنى لا نعرف هذة الدنيا لماذا وما غايتها وما هدفها.



وأضاف علي جمعة خلال برنامج " القرآن العظيم" المذاع على قناة صدى البلد، أن البعض يبدأ يسأل انا عايش ليه فيقرر الانتحار وتشيع هذة الظاهرة الخبيثة في الناس وبعضهم يرى أنه يجب عليه أن يتمتع بكل نقيصة حتى يستوفي حقه من هذة الدنيا.



وأوضح أن بعضهم يتحول لمجرم يحاول الاعتداء على النفس وعلى المال والعرض وعلى الدين و على كل شيء من أجل الأنا العليا التي عنده وهى انا سفلى في الحقيقة، وقال تعالى " وَقَالُواْ مَا هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ".

وتابع علي جمعة، أن العلم يقول إن هذا الكون مكون من عناصر معينة ووراء كل عنصر حكمه متناهية تصل بالأمر بأن هذا الكون ينطق بالحق ويتجلي الله سبحانه وتعالى بصفاته في كل صغيرة وكبيرة مما حولنا في هذا الكون .