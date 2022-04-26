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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبرز تصريحات الفنان فكري صادق ببرنامج نص الحدوتة.. فيديو

فكري صادق
فكري صادق

حل الفنان فكري صادق ضيف اليوم في برنامج " نص الحدوتة " المذاع علي قناه " سي بي سي " وتحدث عن حياته الفنية والمهنية نعرض لكم ابرز ما جاء :

  • فكري صادق: شكري سرحان صاحب فضل علي وعلمني أن أكون محترما.. فيديو
  • فكري صادق متأثرا: الحمد لله على حب أصدقائي.. فيديو
  • فكري صادق: أحمد مظهر أحد رجال ثورة 52.. وكان يملك قصرا بالهرم|فيديو
  • فكري صادق: العمل مع عادل إمام به راحة نفسية لا مثيل لها.. فيديو

قال الفنان فكري صادق ، أنا تربيت علي يد عمي وأستاذي وحبيبي لمدة 27 سنة وهو الأستاذ شكري سرحان ، مؤكدا أن سرحان صاحب فضل علي وعلمني أن أكون محترم  .

و تأثر فكري صادق  بكلام أصدقائه قائلا " الحمد الله على حب أصدقائي لي والحمد الله على الستر ".

واوضح فكري صادق، إن أحمد مظهر كنت أذهب إليه في المنزل وأجلس معه، مؤكدا أنه أحد رجال ثورة 52 ، مؤكدا أن أحمد مظهر كان يملك قصرا في الهرم.

وأضاف فكري صادق  ، إن كواليس أعمال عادل إمام لا يوجد لها مثيل وبها راحة نفسية كبيرة، لافتا إلي أن عادل أمام يعرف كل كبيرة وصغيرة في العمل الذى يقدمه .

 

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