أبرز تصريحات الفنان فكري صادق ببرنامج نص الحدوتة.. فيديو

حل الفنان فكري صادق ضيف اليوم في برنامج " نص الحدوتة " المذاع علي قناه " سي بي سي " وتحدث عن حياته الفنية والمهنية نعرض لكم ابرز ما جاء :

فكري صادق: شكري سرحان صاحب فضل علي وعلمني أن أكون محترما.. فيديو

فكري صادق متأثرا: الحمد لله على حب أصدقائي.. فيديو

فكري صادق: أحمد مظهر أحد رجال ثورة 52.. وكان يملك قصرا بالهرم|فيديو

فكري صادق: العمل مع عادل إمام به راحة نفسية لا مثيل لها.. فيديو

قال الفنان فكري صادق ، أنا تربيت علي يد عمي وأستاذي وحبيبي لمدة 27 سنة وهو الأستاذ شكري سرحان ، مؤكدا أن سرحان صاحب فضل علي وعلمني أن أكون محترم .

و تأثر فكري صادق بكلام أصدقائه قائلا " الحمد الله على حب أصدقائي لي والحمد الله على الستر ".

واوضح فكري صادق، إن أحمد مظهر كنت أذهب إليه في المنزل وأجلس معه، مؤكدا أنه أحد رجال ثورة 52 ، مؤكدا أن أحمد مظهر كان يملك قصرا في الهرم.

وأضاف فكري صادق ، إن كواليس أعمال عادل إمام لا يوجد لها مثيل وبها راحة نفسية كبيرة، لافتا إلي أن عادل أمام يعرف كل كبيرة وصغيرة في العمل الذى يقدمه .