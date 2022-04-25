أحمد موسى عن خطف الجنود بسيناء: الاتهامات كانت موجهه للاخوان من البداية..فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على حلقة اليوم من مسلسل الاختيار 3، قائلا: "من يوم خطف الجنود كانت كل الاتهامات موجه للإخوان".



وأضاف "أحمد موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الإخوان كان لهم يد في خطف الجنود لهدف معين وهو إقالة لإقالة وزير الدفاع والمجلس العسكري، واستهدف الفريق أول المشير عبدالفتاح السيسي".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "المشير عبدالفتاح السيسي أكد حينها أنه يجب أن تعود الجنود المختطفين".

الاختيار 3 الحلقة 24.. تحذير من السيسي لمرسي على حادث خطف الجنود بسيناء

وشهدت الحلقة 24 من مسلسل الاختيار 3، إجراء الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع، مكالمة هاتفية مع محمد مرسي يحذره فيها من تداعيات حادث خطف الجنود في سيناء.

وقال الرئيس السيسي لمحمد مرسي:" العساكر دي لو مرجعتش أنا هعمل عمل يفوق خيالهم".

وكشفت القوى الأمنية هوية الخاطفين وهم من ذوي عدد من السجناء الإرهابيين الذي تحدث عنهم خيرت الشاطر، وعن مطالبتهم بخروج أقاربهم.

