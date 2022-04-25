أحمد موسى من شمال سيناء: فخور بزيارة العريش ورفح

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن فخره بزيارة شمال سيناء وتقديم حلقة وتغطية خاصة من أرض الفيروز.

وأضاف "أحمد موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "في الماضي كان مستحيل أكون موجود هناك.. ووجودي في الشيخ زويد رسالة أمن وأمان وطمأنينة".

وأشار: "حلقتنا اليوم من أرض الفيروز من الشيخ زويد ورفح، من داخل عدد من القرى لأول مرة"، مردفا: "سنوات طويلة كنا عن العمليات الإرهابية، لكن لم يذهب أحد لهذه الأماكن.. وكنا أول ناس تدخل هذه المناطق، ودخلنا بطاقم كبير من المعدين والمخرجين ممثل في فريق عمل كبير من صدى البلد".

وأوضح: "وجودنا بهذا العدد الكبير يعطي رسالة أمن وطمأنينة كبيرة"، مشيرا: "في الماضي كان مستحيل أكون موجود هناك، لكن أما أروح واتمشى وأقابل أهالي والشيوخ وأسر في الطرق والشوارع والأماكن ونقضي يوم كامل ونشوف الأشياء على الطبيعة فهذه رسالة أمن وأمان كبيرة".



ويقدم الإعلامي أحمد موسي في الحادية عشرة مساء اليوم ببرنامج "علي مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، حلقة حصرية لأول مرة من داخل رفح والشيخ زويد.



وتتضمن الحلقة لقاءات مع الأهالي بعد عودتهم لمساكنهم عقب نجاح القوات المسلحة في تطهير المنطقة من الجماعات الارهابية والتكفيرية وتحقيق الأمن والاستقرار في شمال سيناء.