عكاشة: الحرب على الإرهاب بسيناء أشرف معركة خاضتها القوات المسلحة خلال سنوات

هنأ العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الشعب المصري بعيد القيامة المجيد، وعيد تحرير سيناء الأغلى على قلوبنا بعد نصر أكتوبر 73، موضحًا أن كلمة الرئيس يسبقه مجموعة من الإشارات بدأت في توشكى والذي أشار مرتين إلى البنية الإرهابية التي تم تأسيسها على أراضي سيناء قبل 2011، واستخدام جماعة الإخوان الإرهابية هذه الأذرع لمحاولة زعزعة استقرار الدولة والسيطرة عليها.



وأضاف "خالد عكاشة"، خلال حواره مع برنامج "المشهد" تقديم الإعلامي نشأت الديهي والإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الاثنين، أن القوة العسكرية كانت من اهم عوامل بناء القدرة الشاملة في سنوات الاضطراب الأولى التي شهد في الإقليم زعزعة وهزات عنيفة لم تكن مصر تقف على قدميها بدون قوة عسكرية شاملة.



وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن أول تعليمات صدرت للقوات المسلحة قبل إعلان 3 يوليو التوجه مباشرة لخوض أشرف معركة خاضتها القوات المسلحة خلال سنوات، وهي الحرب على الإرهاب وإعادة الامن لأهالي سيناء وكافة ربوع مصر، منوهًا بأننا لم نكن نستطيع مواجهة هذه الهجمة الإرهابية الشاملة المنظمة بدون قوات مسلحة قوية مدربة منظمة تستطيع محاصرة الإرهاب.