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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عكاشة: مصر استعدت جيدًا منذ سنوات لمواجهة الأزمات الحالية

خالد عكاشة
خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر استعدت جيدًا منذ سنوات لمواجهة الأزمات الحالية.


وأضاف "خالد عكاشة"، خلال حواره مع برنامج "المشهد" تقديم الإعلامي نشأت الديهي والإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الاثنين، أننا بدأنا برنامج الإصلاح الاقتصادي من 2016 لمواجهة التحديات المستقبلية، ولولا هذا الجهد والمخطط لما استطعنا مواجهة الموجه الكاسحة من الإغلاق في أزمة كورونا، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يُدرك أن المصريين كانوا يمارسوا أكبر قدر من الصلابة والثقة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما ادى للنجاح في أزمة كورونا التي هي أزمة دولية بامتياز.
 

وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أننا نواجه مشكلة اقتصادية دولية عميقة، وهناك تعثر كبير في سلاسل الإمداد على مستوى العالم مما يؤثر على أسعار كافة السلع ومدخلات الانتاج، وهناك تعثر في الإمداد وهناك حرب فيها قدر كبير من الاستقطاب وعودة مرة أخرى لمنظومة العقوبات، وهذا يؤثر على اقتصاديات العالم أجمع ومن بينها مصر.
 

وأكد، أن الحكومة المصرية تحاول تقليص حجم الخسائر لأدنى مستوى ممكن، وهناك مجموعة من الإجراءات المالية ضمن خطة المجابهة الشاملة للدولة، وكان هناك استشراف للمستقبل باستكمال مشروع توشكى الذي اعتقد البعض أنه مشروع خاسر؛ لرغبة الدولة المصرية في تحقيق نسب أكبر في الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية ويضخ قدر من الاستثمار لإعادة أحد المشروعات القومية العملاقة، ويراهن عليه أن ينتقل بمصر نقله متقدمة للأمام.
 

خالد عكاشة الأزمات الحالية نشأت الديهي اخبار التوك شو

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